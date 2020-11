Thomas Cheval è tra i finalisti in gara ad AmaSanremo e si esibirà nella seconda puntata del programma, in onda giovedì 5 novembre 2020.

Nato a Ferrara ha partecipato, in passato, a The Voice of Italy. Ha 23 anni e il brano presentato e in gara tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2021 si intitola “Acqua minerale”.

Tra i precedenti pezzi ricordiamo “Baguette” e “Due calamite”.

Questo è il suo profilo Instagram ufficiale. Cliccando qui potete vedere il video ufficiale, a seguire il testo della canzone.

Non guardare in tasca

cosa resta se son spicci

o sogni in testa

cosa resta fra i miei denti

dopo tutta questa merda

però che non fa male

è acqua minerale

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

Senti come brucia nella gola quando non senti ad urlare

troppo amaro, dei vent’anni

è una notte senza tregua,

no che non fa male,

se non ti vuoi svegliare

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

C’è una sirena che arriva a casa

ma non sa che non son felice

non sono mai stato forte no

saranno i vent’anni che fregano sempre

saranno queste persone più sole

e se vomito, non mi dire che è finita

e se vomito, non vuol dire che ho finito

quindi, non guardare in tasca, cosa resta

se son spicci o sogni in testa

cosa resta, tra i miei denti

dopo tutta questa merda

però che non fa male

è acqua minerale bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

Senti come brucia nella gola

quando non senti ad urlare

troppo amaro, dei vent’anni

è una notte senza tregua,

no che non fa male,

se non ti vuoi svegliare

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

C’è una sirena che arriva a casa

ma non sa che non vengo a cena

anche se ho sempre avuto fame

saranno i vent’anni che tengono a dieta

ma non sanno che io so volare

e se vomito, non vuol dire che ho finito

e se vomito, non vuol dire che ho finito

quindi, non guardare in tasca, cosa resta

se son spicci o sogni in testa

cosa resta, tra i miei denti

dopo tutta questa merda

però che non fa male

è acqua minerale

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

Senti come brucia nella gola

quando non senti ad urlare

troppo amaro, dei vent’anni

è una notte senza tregua,

no che non fa male,

se non ti vuoi svegliare

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

e se vomito, non vuol dire che ho finito

bevi, bevi, manda giù