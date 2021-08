Thelma + Louise è il nuovo singolo dei Bastille, gruppo musicale rock alternativo britannico formatosi nel 2010 a Londra e composto da Dan Smith, Chris Wood, Kyle Simmons e Will Farquarson. Inizialmente solista, è stato poi lo stesso Smith a decidere di dare vita a un gruppo.

Bastille, Thelma + Louise, significato canzone e omaggio al film

Il brano prende ispirazione ed è un chiaro omaggio al film “Thelma & Louise”, interpretato da Geena David e Susan Sarandon, pellicola cult del 1991 diretta da Ridley Scott. Un road movie inno alla libertà con protagoniste due amiche casalinghe, stanche della loro vita soffocante e infelice. E, dopo un weekend improvvisato, tornare alla vita di prima diventa impossibile…

La canzone riprende proprio le sensazioni provate e descritte dalle due protagoniste che vogliono lasciarsi alle spalle un’esistenza frustrante. Fuggire via, sotto i grandi e immensi cieli blu, dire addio a uomini manipolatori e sbagliati. E il cuore che batte forte, che esplode di emozioni e vita, finalmente…

Bastille, Thelma + Louise, Video

Ad accompagnare il brano, è stato rilasciato un video live della performance dei Bastille. Potete recuperarlo cliccando qui.

Bastille, Thelma + Louise, Testo canzone

[Verse 1]

Skipping town, down to Mexico

Lipstick on, in the Thunderbird

Let’s roll

Drive right off of the world

Leave your job and your gaslight man

Modern life was a big let-down

We’re bored, felt like a brick in the wall

[Pre-Chorus]

Days like these you wanna get away

Close our eyes, pretend we’re miles away

Hear the sound of my heart exploding

Can you hear the sound of my heart exploding?

[Chorus]

She said to me

Days like these you wanna gеt away

Close our eyes, prеtend we’re miles away

Hear the sound of my heart exploding

Oh, oh

Can you hear the sound of my heart exploding?

She said to me

[Verse 2]

Runaways under big blue skies

Desert winds yeah we made headlines

When you showed him what it means to say no

[Pre-Chorus]

Days like these you wanna get away

Close our eyes, pretend we’re miles away

Hear the sound of my heart exploding

Can you hear the sound of my heart exploding?

[Chorus]

She said to me

Days like these you wanna get away

Close our eyes, pretend we’re miles away

Hear the sound of my heart exploding

Oh, oh

Can you hear the sound of my heart exploding?

[Outro]

And suddenly we’re Thelma and Louise

You said let’s get the hell right out of here, oh

Can you hear the sound of my heart exploding?

Oh, oh

Can you hear the sound of my heart exploding?

Days like these

We wanna get away

Bastille, Thelma + Louise, traduzione in italiano

Filarsela, giù in Messico

Rossetto, nel Thunderbird

Diamoci dentro

Guidiamo fuori dal mondo

Lascia il tuo lavoro e il tuo uomo manipolatore

La vita moderna era una grande delusione

Siamo annoiate, ci sentivamo come un mattone nel muro

Giorni come questi che vuoi abbandonare

Chiudi gli occhi, fingi che siamo a miglia di distanza

Ascolta il suono del mio cuore che esplode

Puoi sentire il suono del mio cuore che esplode?

Mi ha detto

Giorni come questi dai quali vuoi allontanarti

Chiudi i nostri occhi, fingi che siamo a miglia di distanza

Ascolta il suono del mio cuore che esplode

Oh, oh

Puoi sentire il suono del mio cuore che esplode?

Mi ha detto

Fughe sotto gli immensi cieli blu

Venti del deserto, Abbiamo fatto i titoli

Quando gli hai mostrato cosa significa dire di no

Giorni come questi dai quali vuoi scappare

Chiudi gli occhi, fingere che siamo a miglia di distanza

Ascolta il suono del mio cuore che esplode

Puoi sentire il suono del mio cuore che esplode?

Mi ha detto

Giorni come questi dai quali vuoi allontanarti

Chiudi i nostri occhi, fingi che siamo a miglia di distanza

Ascolta il suono del mio cuore che esplode

Oh, oh

Puoi sentire il suono del mio cuore che esplode?

E improvvisamente siamo Thelma e Louise

Hai detto di svignarcela da qui, oh

Puoi sentire il suono del mio cuore che esplode?

Oh, oh

Puoi sentire il suono del mio cuore che esplode?

Giorni come questi

Vogliamo scappare