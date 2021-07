The writing on the wall è il titolo del nuovo singolo degli Iron Maiden. Il pezzo è stato scritto da Adrian Smith e da Bruce Dickinson. Ecco le parole di Bruce nel raccontare il concept video del brano, incentrato sui cambiamenti in arrivo e sulle vite che cambieranno, all’orizzonte ci sono profezie:

Ho avuto un’idea piuttosto chiara del concetto che doveva accompagnare la canzone e quando ho incontrato Mark e Andrew, su Zoom, è diventato rapidamente chiaro che eravamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Le nostre riunioni di zoom settimanali sono state di solito altamente creative e molto divertenti! Sono molto orgoglioso del modo in cui il video si è rivelato, è più simile a un mini-film, davvero. Pensavo che potessimo fare qualcosa di molto speciale insieme. Penso che abbiamo fatto e speriamo che i nostri fan siano d’accordo”

Il regista, Nicos Livesey in merito al progetto:

“Abbiamo trovato rapidamente chi volevamo, le persone mi sono letteralmente saltate addosso per lavorare su un video degli Iron Maiden. Hanno lavorato più di 60 persone da 13 paesi, dal Brasile alla Francia e alla Romania fino agli Stati Uniti e ognuno ha dato il suo contributo al video. Direi che il loro amore, la passione e la conoscenza della band è evidente da ogni fotogramma”

Qui potete vedere il video ufficiale, a seguire testo e traduzione della canzone.

Iron Maiden, The writing on the wall, Lyrics

[Verse 1]

Across a painted desert lies a train of vagabonds

All that’s left of what we were it’s what we have become

Once our empires glorious, but now the empire’s gone

The dead gave us the time to live and now our time is done

[Pre-Chorus]

Now we are victorious, we’ve become our slaves

A land of hope and glory building graveyards for the brave

[Chorus]

Have you seen the writing on the wall?

Have you seen that writing?

Can you see the riders on the storm?

Can you see them riding? Can you see them riding?

[Verse 2]

Holding onto fury is that all we ever know

Ignorance our judge and jury all we’ve got to show

From Hollywood to Babylon, holy war to kingdom come

On a trail of dust and ashes when the burning sky is done

A tide of change is coming and that is what you fear

The earthquake is a-coming, but you don’t want to hear

You’re just too blind to see

[Chorus]

Have you seen the writing on the wall?

Have you seen that writing?

Can you see the riders on the storm?

Can you see them riding?

Can you see them riding?

Riding next to you

[Guitar solo]

[Chorus]

Have you seen the writing on the wall?

Have you seen that writing?

Can you see the riders on the storm?

Can you see them riding?

Can you see them riding?

Riding next to you

Have you seen the writing on the wall?

Have you seen that writing?

Can you see the riders on the storm?

Can you see them riding?

Can you see them riding?

Riding next to you

Attraverso un deserto dipinto viaggia un treno di vagabondi

Tutto ciò che è rimasto di ciò che eravamo è quello che siamo diventati

Una volta i nostri imperi gloriosi, ma ora l’impero è finito

I morti ci hanno dato il tempo di vivere e ora il nostro tempo è fatto

Ora siamo vittoriosi, siamo diventati i nostri schiavi

Una terra di speranza e gloria ceramica per il coraggio

Hai visto la scritta sul muro?

Hai visto quella scritta?

Riesci a vedere i cavalieri sulla tempesta?

Riesci a vederli a cavallo? Riesci a vederli a cavallo?

Tenere la furia è che tutto ciò che sappiamo

Ignoranza il nostro giudice e la giuria tutto dobbiamo mostrare

Da Hollywood a Babilonia, la Santa guerra al regno venire

Su una scia di polvere e cenere quando il cielo che brucia è finito

Sta arrivando una marea di cambiamento e questo è ciò che temi

Il terremoto è in arrivo, ma non vuoi sentire

Sei solo troppo cieco per vederlo

Hai visto la scritta sul muro?

Hai visto quella scritta?

Riesci a vedere i cavalieri sulla tempesta?

Riesci a vederli a cavallo? Riesci a vederli a cavallo?

Hai visto la scritta sul muro?

Hai visto quella scritta?

Riesci a vedere i cavalieri sulla tempesta?

Riesci a vederli a cavallo?

Riesci a vederli a cavallo?

Cavalcare accanto a te

Hai visto la scritta sul muro?

Hai visto quella scritta?

Riesci a vedere i cavalieri sulla tempesta?

Riesci a vederli a cavallo?

Riesci a vederli a cavallo?

Cavalcare accanto a te