The Weeknd, Milano, concerto 26 luglio 2023: la scaletta all’Ippodromo La Maura, orario e info biglietti

Tutto pronto per la prima delle 2 date di The Weeknd a Milano, atteso mercoledì 26 e giovedì 27 luglio 2023 all’Ippodromo La Maura. A inizio mese, The Weeknd ha raggiunto un altro record della sua carriera, ottenendo il titolo di primo artista in assoluto ad avere 100 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, consacrandosi come l’artista numero 1 al mondo sulla piattaforma.

Inoltre, il singolo “Earned It (Fifty Shades of Grey)” (disco di platino in Italia, nominato agli Oscar e vincitore di un GRAMMY® Award per “Migliore performance R&B”) ha ottenuto la certificazione RIAA di disco di diamante, diventando la quinta canzone di The Weeknd ad essere certificata Diamante, dopo i successi generazionali di “The Hills”, “Starboy” feat. Daft Punk, “Blinding Lights”, 5 volte disco di platino in Italia, “Can’t Feel My Face”, “Save Your Tears”, certificato 4 volte disco di platino in Italia e “After Hours”, certificato oro in Italia, che fanno del cantante il quarto artista di tutti i tempi ad avere cinque o più certificazioni di diamante.

A seguire tutte le informazioni sul concerto all’Ippodromo La Maura a Milano, info biglietti e orario.

The Weeknd, Milano, concerto 26 luglio 2023, la scaletta

Il concerto di The Weeknd inizierà alle 21. A seguire la scaletta delle canzoni con l’ordine di esecuzione.

Take My Breath

Sacrifice

How Do I Make You Love Me?

Can’t Feel My Face

Lost in the Fire (Gesaffelstein & The Weeknd cover)

Hurricane (Kanye West cover)

The Hills

Kiss Land

Often

Crew Love (Drake cover)

Starboy

House of Balloons

Heartless

Low Life (Future cover)

Reminder

Party Monster

Faith

After Hours

Out of Time

I Feel It Coming

Die for You

Is There Someone Else?

I Was Never There

Wicked Games

Call Out My Name

The Morning

Save Your Tears

Less Than Zero

Blinding Lights

Tears in the Rain

Creepin’ (Metro Boomin cover)

Popular (The Weeknd, Playboi Carti & Madonna cover)

In Your Eyes

Moth to a Flame (Swedish House Mafia & The Weeknd cover)

The Weeknd, Milano, concerto 26 luglio 2023, biglietti

Il concerto di The Weeknd in programma mercoledì 26 luglio 2023 è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Come arrivare all’Ippodromo La Maura a Milano

Come riportato dal sito ufficiale, ecco come arrivare all’Ippodromo La Maura a Milano:

In auto:

Dall’autostrada A8 (Milano – Varese): uscita casello Milano, direzione Milano Centro/Viale Certosa, seguire per San Siro, poi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A4 (Torino-Trieste): da Trieste, direzione Milano Centro, uscire verso Viale Certosa, e proseguire in direzione San Siro, quindi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano; da Torino, prima del casello di Milano proseguire verso Linate, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e quindi percorrere il tunnel di via Patroclo, infine via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A1 (Milano – Roma) superare la “barriera” di Melegnano, tangenziale ovest, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e proseguire verso San Siro, tunnel di via Patroclo, poi via Montale e via Lampugnano.

Con mezzi pubblici:

In metro: la fermata più vicina è la “Uruguay” della linea M1 “rossa”; una volta in superficie, dirigersi verso Sud e percorrere via Adolfo Omodeo, all’incrocio con via Lampugnano girare a destra e si arriva all’ingresso dell’ippodromo. Il tratto a piedi è di circa 800 metri. La linea M1 ha stazioni di scambio con le altre linee metropolitane milanesi.

Con i mezzi di superficie: la fermata più vicina è quella della linea 69 in via Ugo Betti, che dista poche centinaia di metri dall’ingresso de La Maura. La linea 69 ha capolinea in Piazza Firenze (coincidenza con tram 1, 12, 14 e 19, autobus 43, 48 e 57) e presso il parcheggio scambiatore di Molino Dorino (Metropolitana M1 rossa).