The Weeknd, “Blinding Lights” fa la storia: primo brano a superare i 5 miliardi di stream su Spotify

“Blinding Lights”, il brano che sicuramente ha definito un’epoca nella musica pop e R&B contemporanea al punto da essere considerato il brano del secolo, o per lo meno dei primi venticinque anni del nuovo millennio, ha appena scritto una nuova pagina di storia.

Blinding Lights fa 5 miliardi

Domenica scorsa, 31 agosto 2025, Spotify ha annunciato che la hit di The Weeknd ha ufficialmente superato i 5 miliardi di stream, diventando la prima canzone a raggiungere questo traguardo. Una cifra che restituisce la portata planetaria di un singolo capace di conquistare pubblici di ogni età e latitudine.

Il traguardo arriva a cinque anni e mezzo dalla sua uscita, nel novembre 2019, come secondo singolo dell’album After Hours. All’epoca era già chiaro che la canzone fosse destinata a lasciare il segno: il suo mix di synth anni Ottanta, energia pop e malinconia moderna ha fissato uno standard estetico e sonoro che ha influenzato decine di artisti.

Un successo che non si è mai fermato

Non è la prima volta che “Blinding Lights” riscrive i record. Entrata direttamente alla numero uno della Billboard Hot 100, vi rimase per quattro settimane consecutive, stabilendo poi un altro primato assoluto: 52 settimane di fila nella top 10. Nel 2021 superò “The Twist” di Chubby Checker, diventando la canzone di maggior sucesso di tutti i tempi nella classifica Hot 100. Nel gennaio 2024 aveva già stabilito un primato su Spotify, diventando il primo brano a toccare i 4 miliardi di stream. E ora la corsa prosegue, con un miliardo in più che lo consacra definitivamente.

Parallelamente, il brano ha appena conquistato un altro riconoscimento importante: il primo posto nella classifica di Billboard dedicata alle Top Hot R&B/Hip-Hop Songs of the 21st Century, che misura le performance dei brani a partire dal 2000. Un doppio suggello a conferma della sua eredità musicale.

Le parole di Abel Tesfaye

The Weeknd, all’anagrafe Abel Tesfaye, ha condiviso la notizia sui propri canali social, ringraziando i fan: “Non smetterò mai di sentirmi onorato e grato nel sapere che una mia canzone riesce a raggiungere milioni, anzi miliardi di persone. È incredibile pensare che “Blinding Lights” continui a far parte delle vite di così tanti”. Parole semplici, che raccontano però l’umiltà con cui l’artista vive un successo di proporzioni gigantesche.

Blinding Lights, inno generazionale

“Blinding Lights” non è soltanto una canzone di successo: è diventata un codice generazionale anche grazie alla sua immensa viralità sui social, dominando la scena per mesi e mesi su TikTok con tanto di balletti e meme.

La sua melodia immediata, il ritmo irresistibile e l’estetica retrò hanno conquistato la Generazione Z ma anche i fan più adulti, che vi hanno ritrovato echi dei grandi classici pop degli anni Ottanta. È stata colonna sonora di spot, serie tv, eventi sportivi e soprattutto di milioni di video su TikTok, contribuendo a definirne l’iconografia digitale.

Non a caso, la traccia è anche una delle 28 firmate da The Weeknd entrate nel Billions Club di Spotify, più di qualunque altro artista. Un dominio che riflette la capacità di Tesfaye di reinventarsi continuamente pur rimanendo fedele a un marchio di fabbrica riconoscibile.

L’eredità di Blinding Lights

Il successo senza precedenti del singolo conferma The Weeknd come uno degli artisti più influenti della sua generazione. Con After Hours ha segnato una svolta nella sua carriera, traghettandolo dall’R&B alternativo delle origini allo status di superstar globale.

Oggi, mentre prosegue a sperimentare con cinema, televisione e nuovi progetti musicali, “Blinding Lights” rimane il suo biglietto da visita più potente. Il produttore canadese nel frattempo si appresta a chiudere alla grande il suo After Hours Til Down Tour, che ha portato in giro per il mondo – Italia compresa – per tre anni. Domani sarà in concerto all’Alamodome di San Antonio poi a Indianapolis e infine a New York, a Central Park, per il Global Citizen Festival che ospiterà anche Shakira e Mariah Carey.