È Blinding Lights di The Weeknd la numero #1 nella classifica Billboard dall’inizio del secolo a oggi

The Weeknd domina il XXI secolo: Blinding Lights è la canzone del secolo

Billboard ha proclamato Blinding Lights di The Weeknd come la canzone R&B/Hip-Hop più significativa del XXI secolo. Pubblicato nel 2019, il brano ha superato ogni record di permanenza nelle classifiche, restando nella top 10 per ben 59 settimane, un primato assoluto nella storia del genere.

Blinding Lights, la canzone del secolo

La canzone, estratta dall’album After Hours, non solo ha conquistato il pubblico mondiale ma ha anche cambiato i parametri di successo nel panorama musicale contemporaneo, diventando un punto di riferimento per artisti e produttori.

Per Abel Tesfaye, in arte The Weeknd, questo riconoscimento è l’ennesima conferma di una carriera che lo ha visto trasformarsi da outsider della scena alt-R&B di Toronto a star globale. Blinding Lights aveva già ottenuto nel 2021 il titolo di più grande hit di tutti i tempi nella classifica Hot 100 di Billboard, consolidando un dominio che ora viene esteso al nuovo millennio.

La classifica completa, Blinding Lights svetta

Nella speciale classifica stilata da Billboard, che copre il periodo 2000-2024, Blinding Lights ha superato brani diventati iconici come Industry Baby di Lil Nas X & Jack Harlow (secondo posto) e Be Without You di Mary J. Blige (terzo). Seguono Sure Thing di Miguel, riportato in auge da TikTok, e Thrift Shop di Macklemore & Ryan Lewis.

La top 10 include anche successi di artisti come SZA con Snooze, Post Malone & Swae Lee con Sunflower, Bruno Mars con That’s What I Like, Maxwell con Pretty Wings e Blurred Lines di Robin Thicke con Pharrell e T.I.

Un impatto culturale

L’influenza di Blinding Lights va ben oltre le classifiche. Con il suo sound synth-pop dal sapore retrò, il brano ha saputo catturare l’immaginario collettivo, diventando colonna sonora di spot, eventi sportivi e viral trend sui social. Una canzone che ha saputo parlare a pubblici diversi, consolidando il legame tra R&B/Hip-Hop e cultura pop globale.

Uno sguardo al futuro

The Weeknd continua a evolvere il suo percorso artistico, spaziando tra musica, cinema e televisione. Ma con Blinding Lights ha già scritto una pagina di storia, fissando un traguardo difficilmente superabile. Un successo che lo consacra non solo come icona del suo tempo, ma come uno degli artisti più influenti di sempre.