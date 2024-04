L’attesa è alle stelle per l’uscita del nuovo disco di Taylor Swift, “The Tortured Poets Department“, in uscita venerdì 19 aprile 2024. I fan sono pronti all’acquisto e all’ascolto dell’album che, ad oggi, non è stato anticipato da alcun singolo. Il motivo è semplice: non ne ha bisogno. L’hype per il nuovo progetto discografico della cantante è alle stelle e si preannunciano nuovamente vendite record (soprattutto in America) per il suo comeback. Ma cosa possiamo aspettarci dall’album?

Molti dei brani sarebbero incentrati sulla fine della sua relazione con l’attore inglese Joe Alwyn e le conseguenze sulla storia terminata. A supporto di questa tesi, gli Swifties hanno scoperto che il titolo dell’album somiglia molto al “Tortured Man Club”, una chat di gruppo che Alwyn ha con gli attori Paul Mescal e Andrew Scott.

La stessa Swift ha detto di aver iniziato a lavorare su TTPD poco dopo aver pubblicato Midnights nell’ottobre 2022 e la rottura con il compagno è avvenuta ad aprile 2023.

Ma quali potrebbero essere i significati della canzoni presenti nell’album? Ecco alcune ipotesi credibile condivise:

The Tortured Poets Department, il significato della canzone

Fortnight: al centro del testo potrebbero esserci le ultime due settimane della relazione. Molti hanno notato che durante il tour di Eras, Swift ha scambiato “The 1” – un’indiscutibile traccia della fine di un rapporto – con “Invisible String”, una canzone sulle anime gemelle, due settimane prima che la separazione diventasse di dominio pubblico.

The Tortured Poets Department: uno dei pezzi più attesi e probabilmente più chiaramente riferiti all’ex proprio per il motivo che abbiamo accennato prima. Alcune fonti assicurano che la Swift non ha motivo per fare una “diss track” nei confronti di Alwyn: “L’ha aiutata a scrivere le canzoni del suo album precedente, quindi sarebbe davvero uno shock per lui se lei parlasse della loro rottura, dato che è qualcosa di cui non ha parlato affatto”.

Da parte sua, Taylor ha detto dell’album: “Tutto è lecito in amore e poesia”. Tutto.

Down bad: un sentimento “contrassegnato da sentimenti forti e solitamente non corrisposti di attrazione, desiderio o infatuazione”, o depressione o sconforto.

So Long, London: I più attenti riconosceranno Alwyn come il “London Boy” per la Swift. Sembra facile immaginare che questo sarà un sincero addio a tutto ciò. Inoltre, storicamente, la cantante ha riservato alla quinta traccia dei suoi album le sue emozioni più crude e sincere.

But Daddy, I love him: Nel classico animato della Disney del 1989, La Sirenetta, Ariel offre questa battuta a suo padre in difesa della sua infatuazione per il principe Eric, l’umano per il quale rinuncerà alla sua voce. La Swift, nata nel 1989, è una fan del film, e nel 2019 ha partecipato alla sua festa di Capodanno in costume di Ariel. ‘Per i fan, la canzone potrebbe essere una metafora della relazione della loro sirena con Alwyn, una celebrità notoriamente discreta il cui disagio sotto i riflettori presumibilmente obbligava Swift a vivere una vita più nascosta di quanto le piacesse.

Loml: Si potrebbe supporre che si tratti dell ‘”amore della sua vita” (love of my life) ma i suoi fan hanno altre idee: perdita della mia eredità, perdita della mia solitudine e perdita dei miei mezzi di sussistenza, solo per citarne alcune ( loss of my legacy, lost over my loneliness, and loss of my livelihood).

I Can Do It With a Broken Heart: Il titolo di questo brano fa pensare a un sentimento espresso da Swift nella sua intervista su Time “Person of the Year”: “So che salirò su quel palco anche se sono malata, ferita, con il cuore spezzato, a disagio o stressata”, dice . “Adesso fa parte della mia identità di essere umano. Se qualcuno compra un biglietto per il mio spettacolo, lo suonerò a meno che non ci sia una sorta di forza maggiore. E, secondo alcune indiscrezioni, il senso più assoluto potrebbe essere questo: “”Qui finalmente troviamo l’accettazione e possiamo iniziare ad andare avanti dopo la perdita o il crepacuore”, ha scritto. “Queste canzoni rappresentano il fare spazio a qualcosa di più buono nella tua vita, facendo quella scelta perché la maggior parte del tempo, quando perdiamo cose, guadagniamo anche cose”.

The Alchemy: nei precedenti dischi della cantante, i riferimenti ad Alwyn appaiono collegati al colore oro, uno schema che gli Swifties hanno sicuramente seguito. L’alchimia, invece, è un ramo dell’antica protoscienza associata al desiderio di trasformare i metalli meno preziosi in oro. La teoria prevalente dei fan qui sostiene che “The Alchemy” potrebbe parlare di una relazione che sembrava dorata, ma si è rivelata noiosa, velenosa e gravosa.

Clara Bow: Clara Bow era una star del cinema degli anni ’20 il cui ruolo nel film stabilì l’idea di celebrità basata sull’ineffabile. Prima che Bow abbandonasse bruscamente il settore – per amore, una mossa molto rapida – essere vista come “la ‘bambina jazz più sexy’ di Hollywood”, secondo Fast Company. Qui, Swift potrebbe fare riferimento alla sua enorme popolarità e al suo rapporto con la fama; il fatto di essere divisi su un palcoscenico pubblico.