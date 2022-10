The Miracle, arriva l’edizione da collezione dell’album dei Queen del 1989

Nel giorno dell’uscita dell’inedito dei Queen con Freddie Mercury, la band britannica ha annunciato l’imminente uscita di una edizione da collezione dell’album a cui il gruppo stava lavorando quando fu incisa “Face It Alone”: The Miracle, il 13esimo album dei Queen uscito nel maggio 1989, pochi mesi prima la prematura scomparsa dell’iconico leader.

33 anni dopo i Queen ci presentano l’edizione da collezione definitiva di The Miracle in un box set da 8 dischi che include 5 CD, un DVD/Blu-Ray, un doppio LP e un libro di 76 pagine che raccoglie foto mai viste prima, note dei Queen risalenti alla lavorazione dell’album, informazioni sui brani e tante altre rarità inedite.

Il set da collezione include anche The Miracle Sessions, più di un’ora di materiale inedito con sei brani mai pubblicati, a cominciare proprio da quella Face It Alone rilasciata in queste ore.

‘The Miracle’ Super Deluxe Collector’s Edition dei Queen sarà disponibile a partire dal 18 novembre 2022, ma i pre-ordini sono già partiti!

The Miracle, la tracklist completa della Super Deluxe Collector’s Edition

CD 1 (2011 Bob Ludwig Master):

Party Khashoggi’s Ship The Miracle I Want It All The Invisible Man Breakthru Rain Must Fall Scandal My Baby Does Me Was It All Worth It

CD 2 (The Miracle Sessions):

Party (Original Take)

Khashoggi’s Ship (Original Take)

The Miracle (Original Take With John’s Ending)

I Want It All (Original Take)

The Invisible Man (Early Version With Guide Vocal)

When Love Breaks Up (Demo)

Breakthru (Real Drums And Bass)

Rain Must Fall (Demo)

Scandal (Original Rough Mix)

My Baby Loves Me

Was It All Worth It (Original Take)

You Know You Belong To Me

I Guess We’re Falling Out (Demo)

Dog With A Bone

Water (Demo)

Face It Alone

CD3 (Alternative Miracle):

I Want It All (Single Version) Hang On In There [B-Side] Breakthru (12” Version) Stealin’ [B-Side] The Invisible Man (12” Version) Hijack My Heart [B-Side] Scandal (12” Version) My Life Has Been Saved [B-Side] Stone Cold Crazy (Live At The Rainbow, London ’74) [B-Side] My Melancholy Blues (Live At Houston, Texas ’77) [B-Side] Chinese Torture [Instrumental]

CD4 (Miracu-mentals):

Party (Instrumental) Khashoggi’s Ship (Backing Track) The Miracle (Backing Track) I Want It All (Backing Track) The Invisible Man (Backing Track) Breakthru (Backing Track) Rain Must Fall (Backing Track) Scandal (Backing Track) My Baby Does Me (Backing Track) Was It All Worth It (Backing Track)

CD5 (The Miracle Interviews):

Queen For An Hour (Trailer)

Queen For An Hour (Roger, John, Freddie & Brian with Mike Read)

Queen For An Hour (Out-takes)

Rockline (Brian & Roger with Bob Coburn)

DVD/Blu-Ray (The Miracle Promo Videos):

I Want It All (Promo Video) Breakthru (Promo Video) The Invisible Man (Promo Video) Scandal (Promo Video) The Miracle (Promo Video) The Miracle Interviews (Intervista con Roger, Brian e John sul set del film Breakthru nel giugno 1989) The Making of the Miracle Videos The Making of The Miracle album cover

LP The Miracle (The Long Lost Original LP Cut):