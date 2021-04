“The Men Who Rule The World” è il primo singolo del settimo album in studio di Garbage No Gods No Masters. Il singolo è stato rilasciato nelle scorse ore.

Il video musicale è stato diretto dall’artista cilena Javiera García-Huidobro.

Il testo, politicamente caricato e diretto, tratta dell’avidità di denaro, del potere e del movimento Black Lives Matter.

Del disco, il leader dei Garbage ha dichiarato:

“Questo è il nostro settimo disco, la cui numerologia significativa ha influenzato il DNA del suo contenuto: le sette virtù, i sette dolori e i sette peccati capitali. Era il nostro modo di cercare di dare un senso a quanto f0ttutamente pazzo sia il mondo e al caos sbalorditivo in cui ci troviamo. È l’album che sentivamo di doverlo fare in questo momento.”

Qui potete vedere il video ufficiale, a seguire testo e traduzione della canzone, The Men Who Rule The World dei Garbage.

Garbage, The Men Who Rule The World, Lyrics

[Verse 1]

The men who rule the world

Have made a fucking mess

The history of power

The worship of success

The king is in the counting house

He’s chairman of the board

The women who crowd the courtrooms

All accused of being whores

[Pre-Chorus]

Money, money, money

Money, money, money

[Verse 2]

The fleecing of the people

All the fucking time

They call it self-preservation

But we call it a crime

Tented citiеs on sidewalks

Underneath thе clouds

Imaginary neighbours

With plastic cups and paper crowns

[Chorus]

Stuck inside my head

Stuck inside my head

All the fucking time

Stuck inside my head

Stuck inside my head

All the fucking time

[Post-Chorus]

The violator, hate the violator

The violator, destroy the violator

[Verse 3]

Now let’s save all of the animals

Let’s save all the squid

Let’s load them onto the mother-ship

With the elders and the kids (let’s go)

Save great works of genius

The birds, the bugs, the seeds

And make it a crime to tell a lie again

And watch those haters bleed

[Pre-Chorus]

Money, money, money

Money, money, money

Money, money, money

Oh, money, money, money

[Chorus]

Stuck inside my head

Stuck inside my head

All the fucking time

Stuck inside my head

Stuck inside my head

All the fucking time

Stuck inside my head

Stuck inside my head

All the fucking time

Stuck inside my head

Stuck inside my head

All the fucking time

[Outro]

The violator, hate the violator

The violator, destroy the violator

The violator, hate the violator

The violator, destroy the violator

The violator, hate the violator

The violator, destroy the violator

The violator, hate the violator

The violator, destroy the violator

The violator, hate the violator

The violator, destroy the violator

The violator, hate the violator

The violator, destroy the violator

The violator, hate the violator

(money, money, money)

The violator, destroy the violator

The violator, hate the violator

The violator, destroy the violator

The violator, hate the violator

(money, money, money)

The violator, destroy the violator

The violator, hate the violator

The violator, destroy the violator

The violator, hate the violator

(money, money, money)

The violator, destroy the violator

Gli uomini che governano il mondo

Hanno fatto un casino del cazz0

La storia del potere

L’adorazione del successo

Il re è nella casa dei conti

È il presidente del consiglio

Le donne che affollano le aule di tribunale

Tutte accusate di essere puttan*

Soldi soldi soldi

Soldi soldi soldi

Il furto delle persone

Tutto il fottut0 tempo

Lo chiamano autoconservazione

Ma lo chiamiamo crimine

Tentate città sui marciapiedi

Sotto le nuvole

Vicini immaginari

Con bicchieri di plastica e corone di carta

Bloccato nella mia testa

Bloccato nella mia testa

Tutto il fottuto tempo

Bloccato nella mia testa

Bloccato nella mia testa

Tutto il fottuto tempo

Il trasgressore, odia il trasgressore

Il trasgressore, distruggi il trasgressore

Ora salviamo tutti gli animali

Salviamo tutti i calamari

Carichiamoli sulla nave madre

Con gli anziani e i bambini (andiamo)

Salva grandi opere di genio

Gli uccelli, gli insetti, i semi

E rendi un crimine dire di nuovo una bugia

E guarda quegli haters sanguinare

Soldi soldi soldi

Soldi soldi soldi

Soldi soldi soldi

Oh, soldi, soldi, soldi

Bloccato nella mia testa

Bloccato nella mia testa

Tutto il fottut0 tempo

Bloccato nella mia testa

Bloccato nella mia testa

Tutto il fottut0 tempo

Bloccato nella mia testa

Bloccato nella mia testa

Tutto il fottuto tempo

Bloccato nella mia testa

Bloccato nella mia testa

Tutto il fottut0 tempo

Il trasgressore, odia il trasgressore

Il trasgressore, distruggi il trasgressore

Il trasgressore, odia il trasgressore

Il trasgressore, distruggi il trasgressore

Il trasgressore, odia il trasgressore

Il trasgressore, distruggi il trasgressore

Il trasgressore, odia il trasgressore

Il trasgressore, distruggi il trasgressore

Il trasgressore, odia il trasgressore

Il trasgressore, distruggi il trasgressore

Il trasgressore, odia il trasgressore

Il trasgressore, distruggi il trasgressore

Il trasgressore, odia il trasgressore

(soldi soldi soldi)

Il trasgressore, distruggi il trasgressore

Il trasgressore, odia il trasgressore

Il trasgressore, distruggi il trasgressore

Il trasgressore, odia il trasgressore

(soldi soldi soldi)

Il trasgressore, distruggi il trasgressore

Il trasgressore, odia il trasgressore

Il trasgressore, distruggi il trasgressore

Il trasgressore, odia il trasgressore

(soldi soldi soldi)

Il trasgressore, distruggi il trasgressore