The Kolors, chi sono: Amici, ultimo singolo, Instagram e Sanremo

I The Kolors è un gruppo musicale italiano formato da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni).

Hanno raggiunto il successo nazionale vincendo la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Qualche anno dopo, il leader della band ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto della scuola di Canale 5.

Tra i singoli di maggiore successo, ‘Everytime’, ‘Ok’, ‘Non è vero’, ‘Pensare male’ (con Elodie), Los Angeles (con Guè Pequeno), Come le onde (con J-Ax). Il loro ultimo brano, porta per titolo, ‘Mal di gola’, uscito a gennaio 2021.

Nel 2018 il trio ha preso parte al sessantottesimo Festival di Sanremo con Frida (mai, mai, mai).

L’account Instagram di Alex @alex_thekolors è seguito da quasi 74mila followers. Il profilo Instagram di Stash @thekolors_stash vanta un milione di seguaci. @Dani_thekolors, invece, ha un seguito di quasi 63mila utenti.

The Kolors al Festival di Sanremo 2021 con Random

I The Kolors, stasera, giovedì 3 marzo 2021, prenderanno parte al ‘Festival di Sanremo’, nella serata dedicata ai duetti e alla cover, come supporter di Random. Si esibiranno sulle note di ‘Ragazzo fortunato di Jovanotti. Alla vigilia della partecipazione del rapper alla kermesse canora, Stash, sui social, gli ha dedicato uno speciale augurio:

“Felice di starti accanto in questo momento così importante per la tua vita! Sono sicuro che ricorderai qualsiasi sensazione stai provando in questi giorni su quel palco… e da fratello tuo sono troppo contento di essere al tuo fianco! Vai @random_solo !!!

#sanremo2021”