The Greatest Showman andrà in onda questa sera, 2 gennaio 2021, su Rai 2, in prima serata. Un film che ha incassato 434,993,183 dollari in tutto il mondo e che è stato candidato ad un premio Oscar, con la canzone This is Me scippata di una statuetta più che meritata. La pellicola è diretta da Michael Gracey, con Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zendaya e Keala Settle al fianco del celebre Wolverine.

Il musical racconta la storia di Phineas T. Barnum, figlio di un sarto che lavora per la ricca famiglia Hallet. Si innamora ricambiato di Charity e i due fuggono a New York, dove si sposano e hanno due bambine. La famiglia conduce una vita umile in un piccolo appartamento di Manhattan, ma, mentre Charity è comunque felice, Phineas desidera fortemente dare alla moglie e alle figlie una migliore esistenza. Acquista il il “Barnum’s America Museum” e lo popola di “freaks” con qualità e abilità straordinarie, per farli esibire in vari spettacoli. Il successo arriva ma…

Elemento chiave e fondamentale per la pellicola è la colonna sonora che include canzoni travolgenti ed emozionanti, tra momenti corali e ballad emozionanti. Una serie di brani subito orecchiabili e accattivanti che hanno permesso alla soundtrack di ottenere un consenso immediato e vendite altissime. Il successo delle tracce è stata tale da dare vita ad una nuova versione del disco con artisti che hanno prestato le loro voci per reinterpretare i pezzi (da Pink a Kelly Clarkson).

Qui sotto i titoli delle canzoni, nelle sue versioni disponibili che potete ascoltare subito dopo. Non perdetevele…

The Greatest Show – Hugh Jackman, Keala Settle, Zac Efron, Zendaya

A Million Dreams – Ziv Zaifman, Hugh Jackman, Michelle Williams

A Million Dreams (Reprise) – Austyn Johnson, Cameron Seely, Hugh Jackman

Come Alive – Hugh Jackman, Keala Settle, Daniel Everidge, Zendaya

The Other Side – Hugh Jackman & Zac Efron

Never Enough – Loren Allred

This Is Me – Keala Settle

Rewrite the Stars – Zac Efron & Zendaya

Tightrope – Michelle Williams

Never Enough (Reprise) – Loren Allred

From Now On – Hugh Jackman

1. “The Greatest Show” (performed by Panic! at the Disco)

2. “A Million Dreams” (performed by Pink)

3. “A Million Dreams (Reprise)” (performed by Willow Sage Hart)

4. “Come Alive” (performed by Years & Years and Jess Glynne)

5. “The Other Side” (performed by Max and Ty Dolla Sign)

6. “Never Enough” (performed by Kelly Clarkson)

7. “This Is Me (The Reimagined Remix)” (performed by Keala Settle, Kesha and Missy Elliott)

8. “Rewrite the Stars” (performed by James Arthur and Anne-Marie)

9. “Tightrope” (performed by Sara Bareilles)

10. “From Now On” (performed by Zac Brown Band)

11. “The Greatest Show” (bonus track, performed by Pentatonix)

12. “Come Alive” (bonus track, performed by Craig David)

13. “This Is Me” (bonus track, performed by Kesha)