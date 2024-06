Prima serata del Tim Summer Hits 2024 a Roma, stasera, 11 giugno 2024, con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu. Da martedì a venerdì 4 appuntamento registrati e trasmessi poi a partire da fine mese, tutti i venerdì, in prima serata su Rai 1. Presentata in Campidoglio la kermesse musicale vedrà 78 artisti impegnati a interpretare le colonne sonore dell’estate 2024 nel corso delle quattro serate, che rivivranno poi su Rai1 per altrettanti appuntamenti a partire da venerdì 28 giugno (e poi il 7 luglio, il 12 e il 19 luglio, oltre a una puntata con il “meglio” della stagione”, il 26 luglio), e in contemporanea su Rai Radio2.

Non esistono biglietti in vendita, l’evento è gratuito, per tutti coloro che vorranno presenziare, in tempo, a Piazza del Popolo a Roma. A seguire tutte le anticipazioni sulla prima serata del Tim Summer Hits 2024.

Tim Summer Hits 2024, prima serata, i cantanti che si esibiranno martedì 11 giugno 2024

A seguire ecco l’elenco dei cantanti che si esibiranno sul palco di Piazza del Popolo a Roma.

Ana Mena, Annalisa, Antonello Venditti, Arisa, Baby K, Dargen D’Amico, Emma, Ermal Meta, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Il Tre, Mahmood, Matteo Paolillo, Olly, Petit, Rhove, Tananai e The Kolors.

TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv.

TIM e Suzuki saranno protagonisti sia nel corso della puntata che nell’anteprima tv condotta dalla coppia Andrea Delogu e Carlo Conti in compagnia di Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato che, con la loro ironia ed energia, accompagneranno il pubblico in tutte le serate dello show musicale.

I 2 partner porteranno inoltre sul territorio e sulle piattaforme social le attività di brand integration per coinvolgere il pubblico e saranno al centro delle live promo durante il pre-show in compagnia di Rai Radio2con Barty Colucci. Anche quest’anno in occasione dell’evento, TIM lancia sull’App MyTIM il concorso Vinci TIM Summer Hits che offrirà, dal 6 al 9 giugno ai clienti TIM, la possibilità di provare a vincere i biglietti per assistere dal Vip Ring ad uno dei 4 concerti a Roma e accedere, con un tour guidato, all’esclusiva area Backstage Experience per scoprire il dietro le quinte dell’evento dell’estate.