“The Greatest” è una canzone di Lana Del Rey, pubblicata come secondo singolo promozionale dal sesto album in studio di Del Rey, Norman Fucking Rockwell!

Lana Del Rey, The greatest, autori e significato canzone

Il brano è stato scritto e prodotto da Del Rey e Jack Antonoff. Dal punto di vista dei testi, canta della mancanza dei “bei vecchi tempi” nella sua relazione e nel mondo in generale, ma esprimendo ulteriormente le frustrazioni per come il mondo è cambiato. Lana Del Rey fa numerosi riferimenti alla cultura pop tra cui la canzone di David Bowie “Life on Mars”, livestream su Instagram, The Beach Boys, gli incendi in California del 2018 e la sua famigerata faida con il rapper Kanye West a causa del suo sostegno del presidente Donald Trump.

The greatest, video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale.

Lana Del Rey, The greatest, testo canzone

I miss Long Beach and I miss you, babe

I miss dancing with you the most of all

I miss the bar where the Beach Boys would go

Dennis’ last stop before Kokomo

Those nights were on fire

We couldn’t get higher

We didn’t know that we had it all

But nobody warns you before the fall

And I’m wasted

Don’t leave‚ I just need a wake-up call

I’m facing the greatest

The greatest loss of them all

The culture is lit and I had a ball

I guess I’m signing off after all

I miss New York and I miss the music

Me and my friends‚ we miss rock ‘n’ roll

I want shit to feel just like it used to

When‚ baby, I was doing nothin’ the most of all

The culture is lit, and if this is it‚ I had a ball

I guess that I’m burned out after all

I’m wasted

Don’t leave, I just need a wake-up call

I’m facing the greatest

The greatest loss of them all

The culture is lit and I had a ball

I guess that I’m burned out after all

If this is it, I’m signing off

Miss doing nothin’ the most of all

Hawaii just missed that fireball

L.A. is in flames‚ it’s getting hot

Kanye West is blond and gone

“Life on Mars?” ain’t just a song

I hope the live stream’s almost on

Lana Del Rey, The greatest, testo canzone

Mi manca Long Beach e mi manchi tu, piccola

Mi manca più di tutto ballare con te

Mi manca il bar dove andrebbero i Beach Boys

L’ultima tappa di Dennis prima di Kokomo

Quelle notti erano in fiamme

Non potremmo andare più in alto

Non sapevamo di avere tutto

Ma nessuno ti avverte prima di cadere

E sono distrutta

Non andartene‚ ho solo bisogno di una sveglia

Sto affrontando la più grande

La più grande perdita di tutte

La cultura è accesa e me la sono spassata

Immagino che mi sto prenderò una pausa

Mi manca New York e mi manca la musica

Io e i miei amici, ci manca il rock ‘n’ roll

Voglio che la roba si senta proprio come una volta

Quando‚ piccola, non stavo facendo niente di più di tutto

La cultura è accesa, e se è così‚ ho avuto una palla

Immagino che mi prenderà una pausa

Sono distrutta

Non andartene, ho solo bisogno di una sveglia

Sto affrontandola più grande

La più grande perdita di tutte

La cultura è accesa e me la sono spassata

Immagino di essere esaurito dopo tutto

Se è così, mi congedo

Mi manca fare niente più di tutto

Le Hawaii hanno appena perso quella palla di fuoco

L.A. è in fiamme‚ fa caldo

Kanye West è biondo e se n’è andato

“Life on Mars?” non è solo una canzone

Spero che il live streaming sia quasi attivo