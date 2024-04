“Praise Jah in the Moonlight” è il singolo di debutto di YG Marley. La canzone è stata scritta da Marley insieme a sua madre Lauryn Hill, e usa il campionamento del brano del 1978 di suo nonno Bob Marley “Crisis” eseguita con i Wailers. Ha tracciato le classifiche a livello internazionale, raggiungendo i primi venti nella classifica Billboard Global 200. La canzone raggiunse anche il numero uno in Nuova Zelanda e la top five della UK Singles Chart. Il 20 aprile 2024, un video musicale per la canzone è stato pubblicato sul canale YouTube di Lyrical Lemonade. Il video è stato diretto da Cole Bennett e presenta un cameo di Lauryn Hill. Potete vederlo cliccando qui.

Inoltre il pezzo è diventato virale sui social arrivando ai primi posti delle canzoni trend su TikTok. A seguire potete leggere traduzione, testo e significato della canzone.

Ecco il testo della canzone Praise Jah in the moonlight di YG Marley.

They say the sun shines for all

But in some people world, it never shine at all

These roads of flames are catching on fire

Ah, ah, ah, ah-ah-ah

Showed you I loved you, you called me a liar

Oh, no-no, no, no, no

Baby, tell me where you gone, gone, gone?

I’ve been fiendin’ for your love so long

We can praise Jah in the moonlight

Baby, if you with me, better do right

And I’ve been gone too long

And I’m hoping that you sing my songs (Sing my songs)

I’ve been on this road for way too long

I’ve been hoping that we all get along

These roads of flames are catching on fire

Ah, ah, ah, ah-ah-ah

Showed you I loved you, you called me a liar

Give Jah the thanks and praises

I’ve been on my own, own, own

But we ain’t never left alone, ‘lone, ‘lone

And if I’m tellin’ you the feeling is wrong

Relax a little, friend, this won’t take too long

And when you’re feeling alone

You can call my phone

Is there a better way to go?

Teach them something before they lose their soul

Oh, no-no, no, freedom is the road

Oh, no-no, no, coming in from the cold

Tell them not to sell it, it’s worth more than gold

And guiltiness will catch them in the end

Oh yeah, oh yeah

They’ll try to manipulate you through your pockets

Ah, ah, ah, ah-ah-ah

Now you’re gonna bring the funk with the optic, with the vision

Ah, ah, ah, ah-ah-ah

Trying to control your soul and take control (Oh, no-no, no)

Ah, ah, ah, ah-ah-ah

No we don’t play that game right here to win power

Ah, ah, ah, ah-ah-ah

Give Jah all the thanks and praises

(Give Jah all the thanks and praises)

Give Jah all the thanks and praises

(Give Jah all the thanks and praises)

Won’t you give Jah all the thanks and praises?

(Give Jah all the thanks and praises)

Give Jah all the thanks and praises

(Give Jah all the thanks and praises)

(Give Jah all the thanks and praises)

Give Jah all the thanks and praises (Oh, ah-ah-ah)

(Give Jah all the thanks and praises)

Give Jah all the thanks and praises

(Give Jah all the thanks and praises)

Oh, woah

Give Jah the thanks, the thanks, the thanks

The thanks, the thanks, the thanks

The thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks

Thanks, thanks, thanks, thanks and praises

(Give Jah, thanks and praises)

Give Jah all the thanks and praises

Give Jah, thanks and praises

Give Jah, thanks and praises

Give Jah, thanks and praises

Praises

Give Him the thanks and the praises

Give Him the thanks and the praises

Give Him the thanks and the praises