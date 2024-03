Primo al mondo è il titolo del nuovo singolo di Wax, disponibile dal venerdì 29 marzo 2023. Prodotto da Renzo Stone, il brano segna il ritorno dell’ex volto di Amici 2023, edizione nella quale trionfò Angelina Mango nel circuito canto (e seconda nella classifica finale). A seguire potete leggere testo e significato e ascoltare la canzone.

È la solita festa

Gente inghiottita dai divani e mal di testa

Fino a domani, dopo domani, io

Non esisto più, non esisto più

E walk of shame fino a case

C’era lei e non mi andava

E tu mi chiederai allora perché

Perché stare solo è meno facile

Potrei invitarti a cena e dirti mille cazzate

E fingere che le altre non ci siano mai state

E poi finire a letto e scomparire

Lo hai mai sentito dire

Non voglio farlo con te, con te

Perché vali molto più di una notte

E scusa se mi vesto

Se me ne vado adesso

Ma non sarò io il primo al mondo

Il tuo primo al mondo

Sai che, che dopo non ti abbraccerò come dovrei

Perché non me lo merito di essere

Il tuo primo al mondo, il primo al mondo

Per te

Fai prima a dire quanto sono stronzo

E me lo dici mentre mi tieni la mano

Tu stammi lontano, sai come finiamo

Che poi ci finiamo

Io vorrei per te fosse stupendo

E non regalarti qualcosa che tu hai già perso

Lo stesso

Sento che per una volta, la prima volta

Non penso per primo a me stesso

Non voglio farlo con te, con te

Perché vali molto più di una notte

E scusa se mi vesto

Se me ne vado adesso

Ma non sarò io il primo al mondo

Il tuo primo al mondo

Sai che, che dopo non ti abbraccerò come dovrei

Perché non me lo merito di essere

Il tuo primo al mondo, sì il primo al mondo

Per te, per te, per te

So che adesso non capisci, che mi uccideresti

Ma un giorno sei bella da legarsi i polsi

E ora dormi, lasciami perdere

Non voglio farlo con te, con te

Perché vali molto più di una notte

E me ne andrò in silenzio

E scusa se mi vesto

Se me ne vado adesso

Ma non sarò io il primo al mondo

Il tuo primo al mondo

Sai che, che dopo non ti abbraccerò come dovrei

Perché non me lo merito di essere

Il tuo primo al mondo, il primo al mondo

Per te