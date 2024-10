Amarene, Virginio: testo e significato della canzone

Prodotto da Daniele Coro, Amerene è il nuovo singolo di Virginio, pubblicato il 27 settembre 2024. A seguire potete leggere testo e significato della canzone.

Il testo di Amarene

Ecco il testo della canzone “Amarene” di Virginio.

(Bang bang, bang bang)

(Amarene)

(Bang bang, bang bang) La noia è veleno

Anima nera col sorriso leggero

È stato un flash davvero

Le luci strobo e uno stupendo pensiero, oh, oh

Bang bang che sembra una guerra

Bang bang, Cupido alla tempia

Bang bang un’ultima volta e un attimo Come amarene ci siamo mangiati a morsi

E certe scene dovevo evitarle io

Che lo so bene come va a finire

Ai-ai-a, ai-ai-a

Lo so che mi conviene restarti lontano

Forse ho troppa fame, di notte mi manca l’aria

E lo so bene comе va a finire

Ai-ai-a, ai-ai-a

Amarene Bang bang, bang bang

Amarеne

Bang bang, bang bang

Amarene E non mi piace se mi dicono che cosa fare

A volte rischio d’impazzire

Però tu sei stato un flash da zero

Io che cammino senza sapere più chi sono

Bang bang che sembra una guerra

Bang bang, Cupido alla tempia

Bang bang ancora una volta Come amarene ci siamo mangiati a morsi

E certe scene dovevo evitarle io

Che lo so bene come va a finire

Ai-ai-a, ai-ai-a

Lo so che mi conviene restarti lontano

Forse ho troppa fame, di notte mi manca l’aria

E lo so bene come va a finire

Ai-ai-a, ai-ai-a

Amarene Bang bang, bang bang

Amarene

Bang bang, bang bang

Amarene

Bang bang, bang bang

Amarene

Bang bang, bang bang

(Amarene) Bang bang che sembra una guerra

Bang bang, Cupido alla tempia

Bang bang un’ultima volta e un attimo Bang bang, bang bang

Amarene

Bang bang, bang bang Lo so che mi conviene restarti lontano

Forse ho troppa fame, di notte mi manca l’aria

E lo so bene come va a finire

Ai-ai-a, ai-ai-a

Amarene Bang bang

Il significato della canzone Amarene

“Amarene” ruota attorno a una relazione intensa ma conflittuale, fatta di passione e distruzione. Chi canta sembra attratto da una persona, ma è consapevole che la relazione è dannosa, paragonando questa connessione a un sapore dolce-amaro, proprio come quello delle amarene.

Il “Bang bang” ricorre come un suono che simboleggia il conflitto e l’inevitabilità del dolore. È un’espressione che evoca il senso di violenza emotiva che si vive nella relazione, come si vede nel verso “Bang bang che sembra una guerra / Bang bang, Cupido alla tempia.” Questo ci mostra come l’amore sia visto come un’arma, una lotta tra il desiderio e la consapevolezza che le cose non possono funzionare.

Il ritornello “Come amarene ci siamo mangiati a morsi” suggerisce un rapporto che è stato consumato troppo rapidamente e con troppa intensità, lasciando dietro di sé una sensazione di amarezza e rimorso. La frase “E certe scene dovevo evitarle io / Che lo so bene come va a finire” rivela che il protagonista è consapevole delle conseguenze negative, ma nonostante ciò, non è riuscito a fermarsi in tempo.

C’è un senso di claustrofobia emotiva e avidità quando dice: “Forse ho troppa fame, di notte mi manca l’aria.” Qui si percepisce un bisogno insaziabile di amore o connessione, ma allo stesso tempo, questa fame porta sofferenza e ansia. La ripetizione del termine “Ai-ai-a” nel ritornello enfatizza il dolore che deriva da questa dinamica, quasi come un lamento che si ripete ciclicamente.

In sintesi, il brano parla di una relazione piena di passione, ma anche di distruzione, in cui il protagonista è diviso tra l’attrazione irresistibile e la consapevolezza che sarebbe meglio allontanarsi. Il contrasto tra il dolce-amaro delle amarene e il “Bang bang” della guerra interiore rappresenta perfettamente questa dicotomia