“GET UP BITCH! Shake ya ass” è il singolo di debutto da solista di Victoria De Angelis, più nota per essere parte della band dei Måneskin, insieme ad Anitta. Ora è conosciuta solo come “Victoria”.

Il 19 agosto, il duo brasiliano di produttori CyberKills ha condiviso dei video in cui suonavano la canzone nei night club. All’inizio, i fan si aspettavano che fosse una loro collaborazione con Anitta, ma hanno rivelato che avevano ottenuto il permesso di suonare la canzone solo in precedenza. Subito dopo, hanno iniziato a circolare alcuni video di Victoria che suonava il pezzo.

A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione e significato del pezzo.

Ven, dame más, bota funk pra tocar

Isso é baile de favela tocando em todo lugar

Ven, dame más, bota funk pra tocar

Isso é baile de favela tocando em todo lugar (Get up, bitch, shake your ass)

Pode vir, pode vir, pode vir

Get up, bitch, shake your ass

Get up, bitch, shake your ass

Get up, bitch, shake your ass

Isso é baile de favela

Vou jogar na cara dela

Os menó’ tá arregaçando

Só de raiva, vou mandar rolar

Isso é baile de favela

Vou jogar na cara dela

Os menó’ tá arregaçando

Get up, bitch, shake your ass

Ven, dame más, bota funk pra tocar

Isso é baile de favеla tocando em todo lugar

Ven, dame más, bota funk pra tocar

Isso é bailе de favela tocando em todo lugar

Ven, dame más, bota funk pra tocar

Isso é baile de favela tocando em todo lugar

Baile de favela tocando em todo lugar

Pode vir, pode vir, pode vir

Get up, bitch, shake your ass

Get up, bitch, shake your ass

Get up, bitch, shake your ass

Isso é baile de favela

Vou jogar na cara dela

Os menó’ tá arregaçando

Só de raiva, vou mandar rolar

Isso é baile de favela

Vou jogar na cara dela

Os menó’ tá arregaçando

Gostoso

Isso é baile de favela

Get up, bitch, shake your ass

Eu sou linda, sou gostosa, mas eu sofro pra caralho

As bonitas também sofrem, tô sem grana pra gastar

Eu só pego cara duro então tenho que trabalhar

Eu sou foda pra caralho, ainda vou ser popstar

Eu sou foda, foda, foda

Eu sou foda, foda, foda

Eu sou foda pra caralho

Eu sou foda, foda, foda

Eu sou foda, foda, foda

Eu sou foda pra caralho, ainda vou ser popstar

Ven, dame más, bota funk pra tocar

Isso é baile de favela tocando em todo lugar

Ven, dame más, bota funk pra tocar

Isso é baile de favela tocando em todo lugar

Ven, dame más, bota funk pra tocar

Ven, dame más, bota funk pra tocar

Baile de favela

Funk pra tocar

Isso é baile de favela tocando em todo lugar

Get up, bitch, shake your ass

Get up, bitch, shake your ass

Pode vir, pode vir, pode vir

Get up, bitch, shake your ass

Get up, bitch, shake your ass

Get up, bitch, shake your ass

Pode vir, pode vir, pode vir

Get up, bitch, shake your ass

Get up, bitch, shake your ass

Get up, bitch, shake your ass

Gostoso