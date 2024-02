Illumina tutto di Vasco Brondi il nuovo singolo in uscita il 1 marzo 2024. Ecco di cosa parla la canzone, il significato del brano

Vasco Brondi pubblica “Illumina tutto” venerdì 1 marzo 2024. Il nuovo singolo anticipa l’album “Un segno di vita”, fuori a due settimane di distanza, il 15 marzo. A tre anni dal suo ultimo disco, il cantautore è pronto a raccontarsi anche attraverso il libro “Piccolo manuale di pop impopolare” che viene pubblicato con l’album nelle edizioni limitate di vinile e CD. Un libro di avventure che ruotano attorno alla scrittura e alle registrazioni, tra viaggi, concerti, incontri, riflessioni. Un vero e proprio romanzo di formazione ma di un disco, un diario di bordo che raccoglie tutto quello che è esondato dalle canzoni.

“Illumina tutto” (Carosello Records) è un brano che vive di umanità ed empatia. La canzone segue il fil rouge del disco, nel quale un elemento ricorrente è il fuoco, che brucia, ma può anche fare luce e illuminare soprattutto i tempi bui. Parlando della canzone, Vasco Brondi racconta:

Illumina tutto è un credo, uno strano credo, ma ognuno ha il suo. È la storia di qualcuno che parte con tutti pronostici contro e un fuoco dentro che brucia ma illumina tutto. Di qualcuno che grida “Arrivano i nostri” anche se poi non arrivano i nostri. C’è il mondo al di là degli schermi, la vita e la morte dei santi, il risveglio improvviso dei vulcani. La fame e la sete di vita. L’amore, gli archi e le chitarre distorte

Instore Tour di Vasco Bondi

Vasco Brondi presenterà il suo nuovo album “Un segno di vita” in occasione di un instore tour che partirà da Milano dove il cantautore dialogherà con Carlotta Sanzogni presso Feltrinelli Piazza Piemonte (15 marzo ore 18.30) e proseguirà a Roma con Sandro Veronesi alla Feltrinelli Via Appia Nuova (16 marzo ore 18.00), Firenze con Simona Baldanzi presso alla Feltrinelli Piazza della Repubblica (17 marzo ore 16.30), Torino con Max Casacci presso il Circolo dei Lettori (18 marzo ore 21.00), Bologna con Lodo Guenzi presso la Galleria Acquaderni (19 marzo ore 18.00), Verona con Nicolò Vincenzi alla Feltrinelli Via IV Spade (20 marzo ore 18.30) e infine a Ferrara con Martino Gozzi presso la Sala Estense (21 marzo ore 19.00).