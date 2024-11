Il Trio Ternura è un gruppo brasiliano nato nel 1966 e sciolto negli anni 70. Formato da 3 membri, Jurema Lourenço da Silva, Robson Lourenço da Silva e Jussara Lourenço da Silva, ha pubblicato 2 album e 18 EP. I loro stili musicali preferiti sono la musica popolare brasileira e la disco. È difficile conoscere la data ufficiale della separazione del gruppo, ma il loro ultimo album risale al 1979. “A Gira” è un brano della band uscito per la prima volta nel 1973 e poi, negli anni a seguire, al centro di numerosi remix e rivisitazioni.

Nelle ultime settimane è diventato virale sui social, ritornando in auge e risultando tra i pezzi più ascoltati in streaming.

Il testo di “A Gira” del Trio Ternura.

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele é caboclo, é da mata

Na cachoeira passou

Veio ver seus filhos na terra

Trazendo o bem e o amor

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Pra combater a mandiga

Correu a gira, girou

Os males de todo o mundo

Para o espaço levou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Com pensamento em meu pai

Nada tenho que temer

Ele só me pede a fé

A fé no mundo é poder

Ele só me pede a fé

A fé no mundo é poder

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Com pensamento em meu pai

Nada tenho que temer

Ele só me pede a fé

A fé no mundo é poder

Ele só me pede a fé

A fé no mundo é poder

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou

Ele atirou a flecha

Com seu bodoque atirou