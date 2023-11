You broke my heart è una canzone di Drake presente nella riedizione “For all the dogs Scary Hours edition“, disponibile dal 17 novembre 2023. Nuove tracce hanno ampliato il progetto uscito pochi mesi fa: ‘Red Button,’ ‘Stories About My Brother’, ‘The Shoe Fits’, ‘Wick Man’, ‘Evil Ways’ e ‘You Broke My Heart’ sono gli inediti aggiunti, scritti -come assicurato dallo stesso Drake- in cinque giorni.

“You Broke My Heart” di Drake parla della sofferenza provata e del tradimento da parte dell’ex compagna. Drake racconta il dolore e la delusione che prova dopo essere stato deluso da qualcuno a cui teneva Inizialmente il pezzo parte con un lato nostalgico e sofferto, con una sorta di riluttanza ad ammettere la fine di un rapporto. Poi i toni cambiano e il dolore si trasforma in una serie di accuse e recriminazioni. ‘è rabbia, sofferenza. Nel brano, Drake riflette sulle azioni della sua ex, descrivendo in dettaglio l’impatto sulle sue emozioni e sulla sua autostima personale.

Yeah

Yeah

Oh, baby, don’t go

Don’t go

Look

Look

My notepad caught many bodies

Screenshots solved plenty problems

Voice notes bagged plenty hotties

Can’t just talk to me like anybody

Can’t just talk to me like anybody

Man, you bitches know that I’m a somebody

And lil’ baby bad, she got a drum body

Yeah, yeah, yeah, yeah

Bunch of feelings I just couldn’t shake

Disrespect that I just shouldn’t take

You just couldn’t see the good in Drake

Four months not a long time, but you fucked somebody, you just couldn’t wait

You broke my heart, you broke my heart

It hurts

Yeah

If you just believe

Yeah

I put careers on shelves like Amazon distribution center help

Really hate to call lil’ broski for the dirty work, I’d rather do it by myself, grrah, grrah, grrah

My tour route’ll leave a lazy nigga dizzy

Got more tracks than when a hair salon is busy

Flow for days like that River Mississippi

Freaky nigga like I sing with Pretty Ricky

Huh? Yeah, yeah

Got the adlibs from Smiggy

Nails done, but my trigger finger itchy

Clutchin’ on a blicky, shit is gettin’ tricky

People love to diss me out here

Every single thing, man, I’m all ears like I took the fam to Disney

Guess that’s one way to tell me that you miss me

Don’t go

Don’t go

Yeah

You broke my heart

I had my doubts about you from the start

Pushed to the edge like Vert

On Instagram, diggin’ up dirt

You wanted smoke with me first

Well, this one gon’—

Yeah, this one gon’ hurt

Down bad boys, sad boys, I been representin’ since birth

Yeah, I would die bad ‘bout you, but I’m ‘bout to have you down worse

I swear you’re dead to me, does Mercerdes make a hearse?

Matter fact, everybody in this bitch scream out, “Fuck my ex”

Yeah, fuck my ex

Fuck my ex (Fuck my ex)

Fuck my ex (Fuck my ex)

Fuck my ex (Middle fingers up)

Fuck my ex (‘Bout turn this bitch up)

Fuck my ex

Fuck my ex (I should drop a name)

Fuck my ex (Drop a couple names)

Fuck my ex (Since you want some fame)

Fuck my ex (Yeah, pussy niggas that you turnin’ up with)

Fuck my ex (In a whip, clownin’ on me, yeah)

Fuck my ex (Fuck my ex)

Fuck my ex (Yeah, fuck my ex)

Fuck my ex (Fuck my ex)

Fuck my ex (Woah, woah, woah)

Fuck my ex (I can’t let it go)

Fuck my ex (Payback a bitch)

It’s fuck my ex (If you ain’t did this shit)

Fuck my ex (You would’ve popped off, you would’ve said shit)

Fuck my ex (You would’ve posted shit, I know your ass too well)

Fuck my ex (Fuck my ex)

Lyin’

Lyin’ to my face

Thought you would’ve shown a little grace

How can I expect someone who never had they own place to know they damn place?

Treatin’ me like I’m dumb or somethin’

Like you’re runnin’ somethin’

Like they dropped you on your head when you was one or somethin’

Fuck my ex, ayy, ayy, yeah, yeah, yeah, yeah

Fuck my ex, yeah, right, right, right

Sì

Sì

Oh, tesoro, non andare

Non andare

Aspetta

Aspetta

Il mio taccuino ha catturato molti corpi

Gli screenshot hanno risolto molti problemi

Le note vocali racchiudevano tantissime bellezze

Non puoi semplicemente parlarmi come chiunque altro

Non puoi semplicemente parlarmi come chiunque altro

Cavolo, voi stronze lo sapete che sono qualcuno

E la piccola cattiva, ha un corpo di batteria

Sì, sì, sì, sì

Un sacco di sentimenti che proprio non riuscivo a scrollarmi di dosso

Mancanza di rispetto che proprio non dovrei sopportare

Non riuscivi proprio a vedere il buono in Drake

Quattro mesi non sono tanti, ma hai scopato qualcuno e non vedevi l’ora

Mi hai spezzato il cuore, mi hai spezzato il cuore

Fa male

Sì

Se solo credi

Sì

Metto le carriere sugli scaffali come l’aiuto del centro di distribuzione Amazon

Odio davvero chiamare lil’ Broski per il lavoro sporco, preferirei farlo da solo, grrah, grrah, grrah

Il mio itinerario del tour lascerà le vertigini a un negro pigro

Hai più tracce rispetto a quando un parrucchiere è occupato

Scorre per giorni come quel fiume Mississippi

Negro strano come canto con Pretty Ricky

Eh? Yeah Yeah

Ho ricevuto gli adlib da Smiggy

Unghie fatte, ma mi prude il dito sul grilletto

Aggrappandosi a un blicky, la situazione sta diventando complicata

La gente ama insultarmi qui

Ogni singola cosa, amico, sono tutto orecchi come se avessi portato la famiglia alla Disney

Immagino sia un modo per dirmi che ti manco

Non andare

Non andare

Sì

Mi hai spezzato il cuore

Ho avuto i miei dubbi su di te fin dall’inizio

Spinto al limite come Vert

Su Instagram, scavando nella spazzatura

Prima volevi fumare con me

Beh, questo sarà…

Sì, questo farà male

Giù i cattivi ragazzi, i ragazzi tristi, che rappresento fin dalla nascita

Sì, morirei male per te, ma sto per buttarti giù peggio

Giuro che per me sei morto, la Mercerdes è un carro funebre?

In realtà, tutti in questa stronza urlano: “Fanculo il mio ex”

Sì, fanculo il mio ex

Fancul0 la mia ex (Fancul0 la mia ex)

Fancul0 la mia ex (Fancul0 la mia ex)

Fancul0 la mia ex (sto per alzare il volume di questa str0nza)

Fancul0 la mia ex

Fancul0 la mia ex (dovrei fare un nome)

Fancul0 la mia ex (lascia un paio di nomi)

Fancul0 la mia ex (visto che vuoi un po’ di fama)

Fancul0 la mia ex (Sì, i neri con cui ti presenti)

Fancul0 la mia ex (con una frusta, facendomi fare il pagliaccio, sì)

Fancul0 la mia ex (Fanculo la mia ex)

Fancul0 la mia ex (Sì, fanculo la mia ex)

Fancul0 la mia ex (Fanculo la mia ex)

Fancul0 la mia ex (Woah, woah, woah)

Fancul0 la mia ex (non posso lasciarlo andare)

Fancul0 la mia ex (ripaga una cagna)

Fancul0 la mia ex (se non hai fatto questa roba)

Fancul0 la mia ex (saresti saltato fuori, avresti detto una merda)

Fancul0 la mia ex (avresti postato me*da, conosco troppo bene il tuo cul0)

Fancul0 la mia ex

mentendo

Mentendomi in faccia

Pensavo che avresti mostrato un po’ di grazia

Come posso aspettarmi che qualcuno che non ha mai avuto un posto proprio sappia di quel dannato posto?

Trattandomi come se fossi stupido o qualcosa del genere

Come se stessi correndo verso qualcosa

Come se ti avessero fatto cadere in testa quando avevi uno o qualcosa del genere

Fancul0 la mia ex ex, ayy, ayy, sì, sì, sì, sì

Fancul0 la mia ex, sì, giusto, giusto, giusto