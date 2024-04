Fortuna è il nuovo singolo di Vale LP lanciato per promuovere il suo disco di inediti, Guagliona, disponibile dal 17 maggio sulle piattaforme digitali e dal 24 maggio in versione CD e vinile (entrambe le versioni autografate). A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del brano.

Ecco il testo della canzone “Fortuna” di Vale LP.

Senza casco io viaggio da sempre su un altro pianeta

Con il cuore e la faccia nera mi sporco di blues

Con la luna storta torno a casa per

Non ti dico chi sono anche se me lo chiedi

Masticavo amaro, ma da un po’ non sento più sapore

Senza fretta né voglia di crescere, sono sincera

Farei meglio a incazzarmi di meno e a godere di più

Anche se devo sempre lavorare

Cu ‘sta vocca aperta, devo cantare

Faje bbuono a non dubitare, stamme a sentì a mme

Anche se è dura

L’hai mai vista la luna di spalle? La parte più oscura

Ogni volta che tutto funziona mi fotte ‘a paura

Ma stanotte non scappo, rimango abbracciata con te

Anche se è dura

Dai capelli, dagli occhi ti guardo, ora sono sicura

Forse abbiamo il destino segnato, nn’c’azzecca ‘a fortuna

Ma stanotte non scappo, rimango abbracciata con te

Ho guardato lontano lontano, ma il mare non c’era

E viaggiando tutte le strade mi portano a sud

C’è una banda che suona dentro la mia testa

Guardo lo spettacolo seduta a terra

So una lingua strana, ma, se vuoi, la sai anche tu (Au-au-au-au)

In un attimo tutto passato, colpo di scena

Te lo giuro che c’era, ma non l’hai visto anche tu?!

È una storia assurda quella che è successa

Chissà quante cose che ci siamo perse

E allora non dubitare, stamme a sentì a mme

Anche se è dura

L’hai mai vista la luna di spalle? La parte più oscura

Ogni volta che tutto funziona mi fotte ‘a paura

Ma stanotte non scappo, rimango abbracciata con te

Anche se è dura

Dai capelli, dagli occhi ti guardo, ora sono sicura

Forse abbiamo il destino segnato, nn’c’azzecca ‘a fortuna

Ma stanotte non scappo, rimango abbracciata con te