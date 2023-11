Definito “hitmaker di domani” da Variety e plurinominato ai Grammy Awards, Jack Harlow è una delle stelle più brillanti della scena rap attuale. Ha collezionato quasi 10 miliardi di streams totali, di cui oltre 1,4 solo con il singolo “First Class”, certificato oro anche in Italia.

Il suo nuovo singolo “Lovin on me” dopo essere diventato virale su TikTok ha scalato subito le classifiche debuttando al n.1 della classifica Spotify in Uk e al 5 in America.

Harlow ha detto che il singolo è l’inizio di un nuovo capitolo della sua carriera:

“Grazie per avermi permesso di resettare quest’anno. Sono tornato in Kentucky e ho realizzato un album che non avrei potuto realizzare in viaggio. Circondato dalla famiglia e dagli amici d’infanzia, questo è stato uno degli anni più felici della mia vita. Ma ora… inizia una nuova era.”

Lovin On Me, Significato, Ascolta la canzone

Il brano racconta il desiderio di avere una relazione semplice, libera, lontana da costrizioni (rappresentate dalle catene). “Non mi piacciono le fruste e le catene e non puoi legarmi” canta nel ritornello. L’artista vuole e cerca un approccio più casual e di spirito libero alle relazioni piuttosto che essere vincolato da impegni o vincoli.

QUI IL VIDEO UFFICIALE DI “LOVIN ON ME” DI JACK HARLOW

Jack Harlow, Lovin On Me, Testo della canzone

I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down

But you can whip your lovin’ on me, baby

Whip your lovin’ on me, baby

I’m vanilla, baby (I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down)

I’ll choke you, but I ain’t no killer, baby

She twenty-eight, tellin’ me I’m still a baby (But you can whip your lovin’ on me, baby)

I get love in Detroit like Skilla Baby (Whip your lovin’ on me, baby)

And the thing about your boy is

I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down

But you can whip your lovin’ on me, baby

That’s right, that’s right

Whip your lovin’ on me, baby

Young J-A-C-K, AKA Rico like Suave, Young Enrique

Speakin’ of AKA, she’s an alpha

But not around your boy, she get quiet ‘round your boy, hold on (Shh)

Don’t know what you heard or what you thought about your boy

But they lied about your boy, goin’ dumb and it’s somethin’ idiotic about your boy

She wearin’ cheetah print, that’s how bad she wanna bе spotted ‘round your boy

I don’t like no whips and chains and you can’t tie mе down

But you can whip your lovin’ on me, baby

Whip your lovin’ on me

I’m vanilla, baby (I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down)

I’ll choke you, but I ain’t no killer, baby

She twenty-eight, tellin’ me I’m still a baby (But you can whip your lovin’ on me, baby)

I get love in Detroit like Skilla Baby (Whip your lovin’ on me, baby)

And the thing about your boy is

I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down

But you can whip your lovin’ on me, baby

Whip your lovin’ on me, baby

Young M-I-S-S-I-O-N-A-R-Y

You sharp like barbed wire

She stole my heart, then she got archived

I keep it short with a bitch, Lord Farquaad

All the girls in the front row (Ayy)

All the girls at the barricade (Ayy)

All the girls that been waitin’ all day, let your tongue hang out, fuck everything (Ayy)

If you came with a man (Yeah, yeah)

Let go of his hand (Let go of that shit)

Everybody in the suite, kickin’ up they feet, stand up, bitch, dance (I see you)

[Pre-Chorus]

I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down

And all the guys in the back waitin’ on the next track

But you can whip your lovin’ on me, baby

Cut your boy a lil’ slack

Whip your lovin’ on me

It’s young Jack

I’m vanilla, baby (I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down)

I’ll choke you, but I ain’t no killer, baby

She twenty-eight, tellin’ me I’m still a baby (But you can whip your lovin’ on me, baby)

I get love in Detroit like Skilla Baby (Whip your lovin’ on me, baby)

And the thing about your boy is

I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down

But you can whip your lovin’ on me, baby

That’s right, that’s right

Whip your lovin’ on me, baby

I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down

But you can whip your lovin’ on me, baby

Whip your lovin’ on me, baby

Jack Harlow, Lovin On Me, Traduzione della canzone

Non mi piacciono le fruste e le catene e non puoi legarmi

Ma puoi riversare su di me il tuo amore, tesoro

Mostrami il tuo amore, tesoro

Sono convenzionale, tesoro (non mi piacciono le fruste e le catene e non puoi legarmi)

Ti soffocherò, ma non sono un assassino, tesoro

Lei ha ventotto anni e mi dice che sono ancora un bambino (ma puoi riversarmi il tuo amore, tesoro)

Ottengo l’amore a Detroit come Skilla Baby (Colpiscimi il tuo amore, tesoro)

E il fatto è che tuo figlio è così

Non mi piacciono le fruste e le catene e non puoi legarmi

Ma puoi riversare su di me il tuo amore, tesoro

Esatto, esatto

Mostrami il tuo amore, tesoro

Il giovane J-A-C-K, alias Rico come Suave, il giovane Enrique

Parlando di AKA, è un’alfa

Ma non con il tuo ragazzo, lei sta zitta con il tuo ragazzo, aspetta (Shh)

Non so cosa hai sentito o cosa hai pensato riguardo al tuo ragazzo

Ma hanno mentito sul fatto che tuo figlio sia diventato stupido e c’è qualcosa di idiota da parte tua

Indossa la stampa di un ghepardo, ecco quanto vuole essere vista in giro con il tuo ragazzo

Non mi piacciono le fruste e le catene e non puoi legarmi

Ma puoi riversare su di me il tuo amore, tesoro

Mostrami il tuo amore

Sono ordinario, tesoro (non mi piacciono le fruste e le catene e non puoi legarmi)

Ti soffocherò, ma non sono un assassino, tesoro

Lei ha ventotto anni e mi dice che sono ancora un bambino (ma puoi riversarmi il tuo amore, tesoro)

Ottengo l’amore a Detroit come Skilla Baby (Colpiscimi il tuo amore, tesoro)

E il fatto è che tuo figlio è così

Non mi piacciono le fruste e le catene e non puoi legarmi

Ma puoi riversare su di me il tuo amore, tesoro

Esatto, esatto

Mostrami il tuo amore, tesoro

Giovane M-I-S-S-I-O-N-A-R-I-O

Sei tagliente come il filo spinato

Mi ha rubato il cuore e poi è stata archiviata

Sarò breve con una stronza, Lord Farquaad

Tutte le ragazze in prima fila (Ayy)

Tutte le ragazze alla barricata (Ayy)

Tutte le ragazze che hanno aspettato tutto il giorno, lasciano uscire la lingua, fancul0 tutto (Ayy)

Se venissi con un uomo (Sì, sì)

Lascia andare la sua mano (Lascia andare quella merda)

Tutti nella suite, alzano i piedi, si alzano, str0nza, ballano (ti vedo)

Non mi piacciono le fruste e le catene e non puoi legarmi

E tutti i ragazzi dietro aspettano il prossimo brano

Ma puoi riversare su di me il tuo amore, tesoro

Dagli un po’ di tregua al tuo ragazzo

Mostrami il tuo amore

E’ il giovane Jack

Sono convenzionale, tesoro (non mi piacciono le fruste e le catene e non puoi legarmi)

Ti soffocherò, ma non sono un assassino, tesoro

Lei ha ventotto anni e mi dice che sono ancora un bambino (ma puoi riversarmi il tuo amore, tesoro)

Ottengo l’amore a Detroit come Skilla Baby (Colpiscimi il tuo amore, tesoro)

E il fatto è che tuo figlio è così

Non mi piacciono le fruste e le catene e non puoi legarmi

Ma puoi riversare su di me il tuo amore, tesoro

Esatto, esatto

Mostrami il tuo amore, tesoro

Non mi piacciono le fruste e le catene e non puoi legarmi

Ma puoi riversare su di me il tuo amore, tesoro

Mostrami il tuo amore, tesoro