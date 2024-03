Tony Effe, insieme a Simba La Rue, hanno inciso un brano intitolato “Carrara” e presente nel nuovo disco del cantante, Icon, disponibile da venerdì 15 marzo 2024. Il pezzo vede la produzione di Drillionaire & L.A.X. Qui sotto potete leggere testo e significato del brano, insieme all’audio della canzone.

Centomila, c’arredo la casa, bagno bianco in marmo di Carrara

Mi piace fare la diva, il mio quadrante è verde come un’oliva

Pre-Prendo farina, portami quel bica’, Moulinex frulla, poi me la mischia

Sedic’anni la prima scopata, ho pensato al soldo prima della fig@

Centomila, c’arredo la casa, bagno bianco in marmo di Carrara

Mi piace fare la diva, il mio quadrante è verde come un’oliva

Pre-Prendo farina, portami quel bica’, Moulinex frulla, poi me la mischia

Sedic’anni la prima scopata, ho pensato al soldo prima della fig@

Quando torno in zona, è festa (È festa), fuochi d’artificio dalla piazza (Ah, ah)

Chiudono i negozi come a Pasqua, è tornato Sosa (Eh), è tornata la bamba (Seh, seh)

Moricca se parli male attacca (Grr), ti mangia quando gli dico: “Pappa” (Vai, vai)

Sono la cocaina in Italia (Coca), sono il lupo che mangia la capra

Audemars Jumbo, quadrantе piatto, sì, sono un vero coatto (Grr-pow)

Il Tony che servе, quello impulsivo, quello che ti leva dal cazzo (Il Tony che serve)

Pieno di sassi come a Carrara, merce arriva con le navi (Pieno di sassi)

Educo tutti i ragazzi in piazza (Uoh, uoh) come fossi la mamma (Sosa)

Centomila, c’arredo la casa, bagno bianco in marmo di Carrara

Mi piace fare la diva, il mio quadrante è verde come un’oliva

Tony Meravigliao, pezzi sembrano chicchi di cacao

A-A Guadapé passo da Pablo, coca gialla come la Seleção

Centomila, c’arredo la casa, bagno bianco in marmo di Carrara

Mi piace fare la diva, il mio quadrante è verde come un’oliva

Pre-Prendo farina, portami quel bica’, Moulinex frulla, poi me la mischia

Sedic’anni la prima scopata, ho pensato al soldo prima della fig@

Vendevo la zippette sotto i portici, la prima rapina fatta ai quattordici

Ai diciassette raccoglievo i bossoli, mangiavo e campavo coi soldi dei tossici

Fai le storie con le armi da soft air, meriti botte

Ti suono come suonano il pianoforte, senza che tiro fuori la .9 dai boxer

Due anni fa ti avrei levato quel bust down, ti mangio, sei un toast

Non fare il gangster, tu sei un down, boy, non fare il boss

Vivi di gossip come le tiktoker, vivi su TikTok (Tok)

Vivo da ghetto, survette mode Lacoste, magrebino su una Ferrari rossa

No-Non andrò mai in bancarotta, non fare con me il balordo

Torni senza pantaloni né mutande, coño, sei un topo, vivi nelle fogne (Ba-ba-baing)

Fatti crescere i c0glioni, ho cucinato crack assieme ai basomani (Ai basomani, ba-ba-baing)

Smontavo Kalashnikov come un somalo

Centomila, c’arredo la casa, bagno bianco in marmo di Carrara

Mi piace fare la diva, il mio quadrante è verde come un’oliva

Pre-Prendo farina, portami quel bica’, Moulinex frulla, poi me la mischia

Sedic’anni la prima scopata, ho pensato al soldo prima della fig@