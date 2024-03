Tony Effe ha inciso con Lazza e Capo Plaza il brano “Honey” presente nel suo ultimo disco di inediti, “Icon”, condiviso il 15 marzo 2024. La canzone è prodotta da Drillionaire. Qui sotto, a seguire, potete ascoltare la traccia in streaming, leggere testo e significato.

E so, baby, non tornerai

Quando mi chiamavi “honey”, “honey”, “honey”

Diego

Okay, Zzala

Ehi

Dimmi che devo abbassare la cresta

O finiranno per farmi la festa

Una vita migliore l’ho sempre sognata, sì, però non questa

Tu mi svegli di notte per dirmi che hai fame, io invece l’ho persa

Vorrei chiedere aiuto ad uno dei miei miti, ma poi mi ricordo che i morti non parlano

Il mio cuore è di ghiaccio, ho costosi vestiti che però non scaldano

E mi sento rinchiuso, sì, come a Guantánamo

La mia bocca non parla, ora parlo, sì, con i numeri come in arabo

E, baby, l’ho imparato su quei marciapiedi

A rincorrerе i sogni veloce e conoscеre pochi rimedi

Ma vedi, sono false le voci a cui credi

Tu vuoi mettermi addosso una croce

Io che ho già delle croci nei denim, senti

So, mi richiamerai, honey

Non ho cancellato il numero

Ma, baby, fallo subito

Siamo rimasti soli

C’è un minuto di recupero

Ma non so se recupero

E so, baby, non tornerai

Quando mi chiamavi “honey”, “honey”, “honey”

Quei fulmini e quei tuoni

Quaggiù l’odio non finirà

Ricordo momenti dolci come honey

Erano solo sogni (Sosa)

Sono un tipo geloso (Okay), a lei piace quando soffro (No, no)

Mentre riguardo le foto, fumo avvolto nell’odio (Uoh)

Hai lasciato un vuoto dentro di me, non so che fare (Un vuoto)

Così profondo e incolmabile che mi ci hai fatto annegare

Mi piace sentire il dolore (Dolore) e giochiamo a chi si fa più male (Più male)

Così per una volta avrai vinto (Avrai vinto), ma poi dimmi cosa ti rimane (Cosa?)

Tutto quanto mi parla di te (Di te), siamo distanti chilometri

Anche se scappo da te, provo a nascondermi sempre, ma poi tu mi trovi

Prima ti incazzi (Prima), dopo ti spogli (Poi), mi alzi le mani (Ehi), poi ti inginocchi

Fuori fa freddo come i tuoi occhi, tutti questi incubi erano sogni (Tutti questi incubi erano sogni)

Ah, ah (Ah), come ho fatto a crederti? (Fatto a crederti?)

Sentimenti in cenere (Sentimenti in cenere), il mio cuore è in polvere

So, mi richiamerai, honey

Non ho cancellato il numero

Ma, baby, fallo subito

Siamo rimasti soli

C’è un minuto di recupero

Ma non so se recupero

E so, baby, non tornerai

Quando mi chiamavi “honey”, “honey”, “honey”

Quei fulmini e quei tuoni

Quaggiù l’odio non finirà

Ricordo momenti dolci come honey

Erano solo sogni

Sogni

Quando mi chiamavi “honey”

‘Sti ricordi dentro all’umido

Aspettando che ritorni

Baby, poi faremo i conti