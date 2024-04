Dopo le 4 è una canzone tratta dall’album di Tony Effe con la partecipazione di Bresh e Tedua. Il disco ha conquistato immediatamente la vetta della classifica Fimi e, settimane dopo settimane, conferma il successo rimanendo sempre ai primi posti della chart. Il brano, inoltre, è posizionato sempre tra le canzoni più scaricate e ascoltate su iTunes. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.

Clicca qui per vedere il visual video di “Dopo le 4” di Tony Effe feat. Bresh e Tedua.

Ecco il testo della canzone “Dopo le 4” di Tony Effe feat. Bresh e Tedua.

Diego

Mi son sentito strano quando una volta

Mi piacevi troppo e non ti ho scopata la prima volta

Quando finivi, avevi l’IQOS rossa

Io da Genova con l’Air Force sporca

Quando mi chiedono la storia cos’è diventata

Le canto in faccia le canzoni della gradinata

Bella la black, la blonde, l’asiatica, la slava

Ma la palette preferita è la mediterranea, ehi

Ho le faccette per risponderti ancora

Per tenerti ancora dovrei essere un boia

Odio il rossetto rosso perché mi rimane addosso

Non arriviamo al letto, lo facciamo in salotto

Ti sputo in faccia solo per condire il sesso

Ti chiamo “p*ttana” solo perché mе l’hai chiesto

Ti sbavo il trucco, che senza stai purе meglio

Ti piace solamente quando divento violento

Solo di notte ci capiamo

Non gridare sennò mi arrestano

Dopo le quattro, ti amo

Dopo le dieci, mi dimentico

Dopo le dieci, mi dimentico chi siamo (Uoh)

Mi sveglio in hotel con una bionda di Milano (Okay)

Non voglio una modella, voglio una tipa di strada (Nah)

Fancul0 te, i tuoi tacchi e le tue borse Prada (Via)

E farei qualsiasi cosa pur di averla (Sosa)

Tu staresti con me anche contro una tempesta (Contro una tempesta)

E so che manderesti lettere se vado in cella (Se vado in cella)

Tu mi fai innervosire perché sei troppo bella (Sei troppo bella)

Mi piacciono le donne, le magre, le tonde (Uoh)

Quelle del Medio Oriente, le more, le bionde (Sì)

Quelle vestite bene, le brave ma sporche (Okay)

Fedele ma anche tr0ia che mi riempie di botte

Ti sputo in faccia solo per condire il sesso

Ti chiamo “p*ttana” solo perché me l’hai chiesto

Ti sbavo il trucco, che senza stai pure meglio

Ti piace solamente quando divento violento

Solo di notte ci capiamo

Non gridare sennò mi arrestano

Dopo le quattro, ti amo

Dopo le dieci, mi dimentico

La voglio mora, bionda, rossa, che sia buona o porca e colta

Però ci vado scemo quando è str0nza

Giro in centro, becco fighe all’Est d’Europa

Modelle così alte, per scoparle prendo quota

Vado fuori per gli occhi libanesi

Le mulatte, bianco latte, cioccolate, le cinesi

Quelle matte, un po’ strafatte con il padre che non chiama

Quelle brave, laureate, le stiliste della NABA

E lei fa la Cattolica, ma non mi sembra santa

Triangolo equilatero con Jessica e Alessandra

Ginnaste con complesse posizioni

Cameriere, ordinazioni controverse con perverse tentazioni

Ti sputo in faccia solo per condire il sesso

Ti chiamo “p*ttana” solo perché me l’hai chiesto

Ti sbavo il trucco, che senza stai pure meglio

Ti piace solamente quando divento violento

Solo di notte ci capiamo

Non gridare sennò mi arrestano

Dopo le quattro, ti amo

Dopo le dieci, mi dimentico