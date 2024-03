Disponibile da venerdì 8 marzo 2024, “Acqua Passata” è un il capitolo dell’album di Capo Plaza in uscita prossimamente e che arriverà a più di 3 anni di distanza dal suo ultimo lavoro di inediti “Plaza”, uscito nel 2021, certificato Triplo Platino e ancora presente da 77 settimane in classifica FIMI/Gfk. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato della canzone.

Clicca qui per l’official visual art di “Acqua passata” di Capo Plaza.

Ecco il testo di Acqua passata, il brano di Capo Plaza uscito venerdì 8 marzo 2024.

(E dimmi quello che non va, baby)

(E sono in sbatti per i problemi)

Guarda il passato e sembrava acqua passata

Per strada come un soldato, c’ho disciplina

Non mi hanno dato un passaggio che ho ricevuto e che ho dato

Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa

Mio fra’ sta dentro da un anno, non lo capisco ‘sto Stato

Non lo capisci il mio stato, ‘sti soldi ci hanno cambiato

Per questo ora siamo vuoti, per questo ora siamo pochi

Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo m’ha cambiato

Ho ancora i segni da fuori, ora conto i milioni

Comprano tutto, ma non le emozioni

Pure oggi piove peggio di ieri, stanotte siamo da soli

E non è finita, siamo all’inizio, pure se sto sul precipizio

Ne ho presa un’altra ma non mi fa effetto

Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all’inferno

Vorrei cambiare, non posso, ora ‘sto posto sta strеtto

Mettiamo in moto, tutto quest’odio è sincero, ma l’amorе non è vero

E dimmi quello che non va, baby (Non va, baby)

E sono in sbatti per i problemi (Problemi)

E stappo un Henny perché c’ho sete ancora

E tu sei con me, allora che cosa non so, baby? (Non so, baby)

E dimmi quello che non va, baby (Non va, baby)

E sono in sbatti per i problemi (Problemi)

E stappo un Henny perché c’ho sete ancora

E tu sei con me, allora che cosa non so, baby? (Non so, baby)

Mi svegliavo perso che ancora non mi è passata

Pensavi era acqua passata

Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio

La strada di casa non l’ho più trovata

Incontro un futuro che è sempre più nero

Vengo dal basso ma puntiamo al cielo

Prima era un miraggio (Prima era un miraggio)

Immerso in ‘sta vasca di sangue e coraggio

È inutile te, quella paura è la mia amica

Questi mi hanno crocifisso

Guarda negli occhi, se parli, non scherzo

Nei tuoi occhi mi perdo e vado nell’abisso

Una mano dal cielo, mano di Cristo

Proteggimi la famiglia da questo

Una casa più grande, al volante

Sto salendo la valle, non sono lo stesso, no

Era acqua passata

Odio il nemico, amore alla famiglia, non è mai cambiato

È solo una linea tra gloria e paura, la fame o la fama

La strada, la mala, le sfilate, i gala, sangue sulle Prada

E dimmi quello che non va, baby (Non va, baby)

E sono in sbatti per i problemi (Problemi)

E stappo un Henny perché c’ho sete ancora

E tu sei con me, allora che cosa non so, baby? (Non so, baby)

E dimmi quello che non va, baby (Non va, baby)

E sono in sbatti per i problemi (Problemi)

E stappo un Henny perché c’ho sete ancora

E tu sei con me, allora che cosa non so, baby? (Non so, baby)

(Non va, baby)

(Problemi)