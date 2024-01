Moon è una canzone di Ava con il featuring di Capo Plaza e Tony Boy. Il brano ha conquistato, in pochi giorni, i primi posti dei pezzi musicali di maggior tendenza su YouTube. Ava è il nome d’arte di Francesco Avallone, nato nel 1996, produttore storico di Capo Plaza. I due si conoscono fin da ragazza e insieme hanno condiviso la passione per la musica tra beatmaker e freestyler. La canzone, inoltre, vede il featuring di Tony Boy, padovano, nome d’arte di Antonio Hueber.

Qui sotto potete ascoltare “Moon” in streaming.

Cliccando qui potete vedere il visual video di “Moon”.

Oh yeah, oh-oh

Where you wanna go tonight?

You-you-you-you-you should stay, yeah

Where you wanna go tonight?

Baby, ti porto sulla moon

Avevo droga nello zaino, ora soldi

Ma chiedi sempre di più (Gang-gang-gang-gang)

Non ritorno a fare guai

Passerà tutto, ma mai, mai tu

Mhm, nulla più mi consola

Lei fuma e va sulla luna, le dico: “Baby, non andare da sola”

Mi porti su, poi giù, palloncini, mi sento in una capriola

Guardo il futuro che arriva, ero un bimbo solo con le buste a scuola

Prima che eravamo liberi senza far firme, obbedire a una suora

Avevo droga, eh, forse l’ho ancora, ah

Ma mi porti sulla luna e torno che non sono come l’altra volta

Solo io e te finalmente, solo io e te questa volta

Forsе non è vero che nella vita si sorridе soltanto una volta

Portami sulla moon

Troppi pensieri, Moonrock, ah

Se non mi vedi, guarda su, uh-uh

Baby, ti porto sulla moon

Avevo droga nello zaino, ora soldi

Ma chiedi sempre di più (Gang-gang-gang-gang)

Non ritorno a fare guai

Passerà tutto, ma mai, mai tu

Mi chiami, sei sola

Mi aspetti già nuda, fai il Lago di Como

Giravo strapieno di cose nel Rover

‘Sti soldi mo entrano, cos’è l’amore?

Ne ho versato un altro per terra

Il mio Rolex è vero, non senti il rumore

Vivo le emozioni, diventano cose

Un angelo e un demone in una persona vendevano droga

La vendono ancora, puoi precipitare, stiamo ad alta quota

Si uccide per due banconote, ma restiamo calmi che gira la ruota

Tranquillo, andiamo sulla luna

Solo i fratelli mi chiamano Luca

Spaghetti allo scoglio, due pillole e sono all’opposto

Vivi in un incubo oppure in un sogno, la droga diventa bisogno

E tutti ‘sti pianti, yeah, yeah

Baby, non voglio cascarci di nuovo

Vedo i sorrisi, ma so siete vuoti

Morirò, sì, ma mai a stomaco vuoto, yeah

Portami sulla moon

Troppi pensieri, Moonrock, ah

Se non mi vedi, guarda su, uh-uh

Baby, ti porto sulla moon

Avevo droga nello zaino, ora soldi

Ma chiedi sempre di più (Gang-gang-gang-gang)

Non ritorno a fare guai

Passerà tutto, ma mai, mai tu

Oh, mai, mai, mai

Baby, ti porto sulla moon, eh

Yeah, yeah, yeah

Oh-oh

Oh-oh

Where you wanna go tonight?