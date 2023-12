Ricordi sbiaditi è un brano di Medy inciso con il featuring di Capo Plaza. La traccia fa parte del disco “Maltempo”, disponibile dal 15 dicembre 2023.

Medy è il nome d’arte scelto da Mehdi El-Marbouh (così è all’anagrafe), nato nel 2001 a San Donato, un quartiere periferico di Bologna. I suoi primi pezzi escono dalla metà del 2020 e nei brani racconta anche la sua realtà e la sua esperienza all’interno del carcere minorile. A partire dal 2021 inizia ad ottenere sempre più attenzione con i suoi pezzi, fino all’uscita di Perdite, Ma Jolie feat. Anna, Bisous, Possessivo e Cartier #1. A gennaio 2023 vede la luce “Nove chiamate”, il suo primo disco con collaborazioni importanti, da Capo Plaza a Villabanks. Pochi mesi dopo, fine, il 15 dicembre, ecco un altro album composto da 8 tracce, “Maltempo“. Anche qui non mancano featuring, da Baby Gang a Capo Plaza.

Medy feat. Capo Plaza, Significato, Ascolta la canzone

I ricordi sbiaditi al centro del brano di Medy con Capo Plaza sono quelli legati al passato e alla vita di oggi. Racconta che solo lei riesce a calmarlo, in un mondo caotico e senza una apparente calma. Sente che stanno bussando, lo stanno cercando, la sua vita sembra in bilico tra scelte e desideri di libertà. “Con me ho contanti, no amici, Fumo e ricordo chi c’è e chi è sparito, Più fatturiamo, più diamo fastidio” canta Capo Plaza, a sottolineare il successo che hanno ottenuto, circondato dall’invidia di chi lo vorrebbe fermare e rinchiudere. Poi la mente torna sempre a quel che fu, a periodi lontani (“Ora fumo e penso a te, soldi e tuta tech, Ricordi sbiaditi di quando stavo là”).

Clicca qui per vedere il visualizer di Ricordi sbiaditi di Medy feat. Capo Plaza.

Medy feat. Capo Plaza, Testo della canzone

Ora fumo e penso a te, soldi e tuta tech

Ricordi sbiaditi di quando stavo là

Cartier, ouais, seh, ouais

Viene facile pensarti, sto fumando dell’hashish

Tu mi cerchi tra gli altri, nessuno saprà poi mai calmarmi

I miei amici arrabbiati, droga e soldi nell’Audi

Vorrei solo abbracciarti per capire cos’è (Ouais, ouais)

“Din-don”, stanno suonando, oggi mi stan prendendo

Di me stanno chiedendo, qualcuno aspetta giù

“Bum-bum”, stanno sparando, corri, stanno bussando

“Tic-tac”, il tempo è fermo, sto fumando per te

Ora fumo e penso a te, soldi e tuta tech

Ricordi sbiaditi di quando stavo là

Ora fumo e penso a te, soldi e tuta tech

Ricordi sbiaditi di quando stavo là (Yeah, Cartier, ouais)

Ça va, mon frèro? Joliе mi chiama

Ma il cuore è a zero, metto il casco е sali su

Io a te ti credo, “bum-bum”, la moto e poi

Il cuore torna a zero, quanto chiasso intorno a noi

Ça va, mon frèro? Jolie mi chiama

Ma il cuore è a zero, metto il casco e sali su

Sei amore vero, “bum-bum”, la moto e poi

Voliamo in cielo, quanto caos intorno a noi

Quanto caos intorno a te, ti faccio scordar di lui

Lo facciamo sul parquet

Baby, sempre con ‘sta storia, in para controllano il cell

Mi basta un secondo e poi già sei stesa su di me

Quindi “Ça va?”, mi chiedo

E io voglio essere il più ricco del cimitero

Dai jolie, vieni, sali su, con me stai serena

Bevendo solo vino rosso zona costiera

Vorrei che non finisse più

Ho solo ricordi sbiaditi

Con me ho contanti, no amici

Fumo e ricordo chi c’è e chi è sparito

Più fatturiamo, più diamo fastidio

L’anima è sporca e so quanto pesa

La mia vita è in bilico e qua sopravvivo

Non mi avrai dentro, chiuso in un recinto

Prendo la mira e colpisco preciso

Ora fumo e penso a te, soldi e tuta tech

Ricordi sbiaditi di quando stavo là

Ora fumo e penso a te, soldi e tuta tech

Ricordi sbiaditi di quando stavo là (Yeah, Cartier, ouais)

Ça va, mon frèro? Jolie mi chiama

Ma il cuore è a zero, metto il casco e sali su

Io a te ti credo, “bum-bum”, la moto e poi

Il cuore torna a zero, quanto chiasso intorno a noi

Ça va, mon frèro? Jolie mi chiama

Ma il cuore è a zero, metto il casco e sali su

Sei amore vero, “bum-bum”, la moto e poi

Voliamo in cielo, quanto caos intorno a noi