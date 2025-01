Tra i brani più virali a metà gennaio 2025 c’è sicuramente il pezzo di Tony Boy “Tutti i giorni“, tratto dal disco “Going Hard 3”, uscito a dicembre 2024. A seguire potete leggere testo e significato della canzone.

Ah

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda

Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda

Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, tutti

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Ah, double cup, non do il cap ad un fan

Nei miei jeans ho la white, ho le tab

Gocce, gocce, gocce, gocce, nuova visuale

Mio fratello è per la vita, scelta casuale

Non finisce il party anche se te ne vuoi andare, ah

Lei ha più personalità in cui si può trasformare

Porto pazienza step by step, sto così ribaltato

Ora si prende i benefici anche chi non c’è stato

Nuovo sorriso grazie al rap, non sei abituato

Giriamo in Benz, poi lo ripete tutto l’isolato

Rapper si prendono male perché l’industria non mi cambia

Nuovo cappello Chanеl, non voglio il cervello lavato, ah

Solo una strada, no piani B

Dentro i miеi occhi ho queste street

Ho provato a cambiare, ma la conclusione è che sono così, ah

Sono perso nella routine, io vengo da qui

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno (Tutti, tutti, tutti i giorni)

Per strada

Per strada (Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni)

Per strada (Tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni)

Per strada (Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni)

Ah, eravamo solo bimbi soli in strada

Con un pallone, ci bastava

Abituato ad averti con me a casa

Ora ti penso in giro per l’Italia

Eravamo soli, abbandonati a casa

Faccio tutte le esperienze che capitano

Ho sempre diviso con te tutto il piatto

Scappando forte da un futuro piatto

Ora tutto il giorno, tutti i giorni

Appresso a questi sogni ho questi soldi

E tutte queste notti, questi joint

Non reggeranno il male ancora molto

Sono ancora qui

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni, ah

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda

Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda

Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, tutti

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

SadTurs, ahahah