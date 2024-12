“Perdono” è la seconda traccia di Going Hard 3, album di Tony Boy disponibile da venerdì 6 dicembre 2024. La strofa era già stata anticipata attraverso una storia Instagram dell’artista utilizzata per “promuovere” l’uscita di Umile che sarebbe avvenuta il giorno successivo. Originariamente il brano vedeva la collaborazione di Astro al posto di Shiva.

Ecco il testo di “Perdono” di Tony Boy e Shiva.

Hai gli occhi grandi come mondi, non dirmi di no

Mi ci rispecchio fino in fondo e non risalirò

¿E-E-Ey, Wairaki, qué tal, loco?

Oh-oh

Ho fatto un lungo viaggio per arrivare fin qui (Oh-oh)

Comunque ho trovato un telefono per chiamarti (Oh-oh)

Non lavo i miei peccati se ho il diavolo nella SIM (Oh-oh)

Tu sei l’unica cura alle schegge che c’ho nel drink (Oh-oh)

Infatti bevo un sorso dopo un altro

‘Sta merda mi fa riflettere o, fra’, mi fa smettere di farlo (Uh, no)

In mezzo al caos era difficile farcela (Uh, no)

Per questo ho messo chain su tutti per ricordarcelo (Oh-oh)

Non so che cosa cerco, non so neanche perché scrivo

So che il mio nome è grande, non basterà un solo disco

Non basta il forum d’Assago, non basta fare San Siro (Uah-uah)

Ho un cratere dentro ed è impossibile riempirlo (Uah-uah)

È un anno che sono chiuso, sei mesi che non la uso

Patek che conta il fuso, la fama non mi ha confuso (Oh)

Perché, sì, da bambino ero quel bambino escluso (Oh)

Ora che il tradimento quanto cazzo si è diffuso

Mi ripeto: “È una fase”, così che rimango illuso

Non basta aver le palle per mettere fuori il muso (No, no)

Forse è depressione, ma la vita mi ha deluso

E poi non so se è facile uscirne subito

Sai, non è stata la prima volta

Che sono dovuto diventare uomo (Uoh)

Dio, dammi la calma perché fino ad ora

Non so dire ancora cosa sia il perdono, uh no

Hai gli occhi grandi come mondi, non dirmi di no (Di no)

Mi ci rispecchio fino in fondo e non risalirò (No, no)

Io con i mostri, tu nei gossip, non avremo un lieto fine

E sai, magari in altre vite, forse non avremo fine

Se finisco in prigione, troverò lo stesso un cellulare per chiamarti

Se non ti fidi, sai, ti lascio il cuore in mano tua

Adesso c’ho le Jordan dopo anni di buio

Sto cambiando il presente e cambierò il futuro

Penso che sui social vincete tutti

Mi hai detto: “Hai gli occhi occhi grandi e tristi”, ma sono strafatto

Sento quella voce quando sono a un piano alto

Potrei ascoltare l’istinto, cambiare tutto il rap game

Pensavo di avere scritto abbastanza per stare bene

So come ti senti a rinascere dalla cenere

Guardo mio fratello, ho capito non serve chiedere

Il business è grande adesso e rosicano un botto

Sei in un bagagliaio che gridi, non ti sentiranno i tuoi amici

Non andare via, baby, stai qua vicino

Ho perso troppa gente, quindi adesso non mi fido, ah

Sulla panca insieme a mio fratello fumo zaza

Fuori dal mattino solo per sentirci a casa

Per quelle bullshit che dite rimango incredulo

‘Sta bitch me lo succhierebbe per un inedito

Spesso è meglio non dirlo, conservo energia

Spariscono tutti come per magia

Lo sai bene che il silenzio costa

Starei molto più calmo se il tuo amico fosse più zitto, ah

Hai gli occhi grandi come mondi, non dirmi di no (Di no)

Mi ci rispecchio fino in fondo e non risalirò (No, no)

Io con i mostri, tu nei gossip, non avremo un lieto fine

E sai, magari in altre vite, forse non avremo fine

Hai gli occhi grandi come mondi, non dirmi di no (Di no)

Mi ci rispecchio fino in fondo e non risalirò (No, no)

Io con i mostri, tu nei gossip, non avremo un lieto fine

E sai, magari in altre vite, forse non avremo fine