WET è una canzone di Tony Boy feat. Glocky pubblicata il 24 gennaio 2025. A seguire potete ascoltare il nuovo singolo, leggere testo e significato del brano che vede la produzione di Brige, KIID & SadTurs.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “WET” DI TONY BOY FEAT. GLOCKY.

Ecco il testo della canzone WET di Tony Boy feat. Glocky.

What up, Brige? Who got the biz?

Stai piangendo perché vuoi un beat di Sad e KIID

Tony, yeah

Più mi si scava la face, più lei diventa wet

Ho occhi addosso dentro il club

A-Ansia addosso, double cup

White, però dovevo essere black

Fottendo modelle da prima del rap

Oro giallo addosso che sembra una crêpe

Ketamina in corpo, non leggo i DM

Ho il tuo budget in una crepa sul muro

Metto questo in quello, sembra che faccio un infuso

PTSD, scusa se ho lo sguardo cupo

Ferro in tasca, fotte un cazzo che sei furbo (Ah-ah-ah)

Porto a letto questa е quella, c’ho la combo

Ho una spanna da cinquanta, non li conto (Uoh)

Lei mi stringe pеrché sa che non accosto

Vero drip, non ho mai avuto una Lacoste

Ah, in giro cercando un pretesto

Ti sei messo contro, guarda come stai messo

Rich facendo trap, VVS davvero che non fanno rigetto (Ah-ah-ah)

Lei vorrebbe un kid con me, acqua dal soffitto, ci ha benedetto (Mhm)

A-Alzo la barra del rispetto, con Glocky cambio il game da adesso

Lei diventa wet, wet, wet, lei diventa wet

Molti con me non sono miei friend

Ma sono nel business per alzare stacks

Lei diventa wet, wet, wet, lei diventa we—

Quando la scopo sopra le mie meds (Yeah)

Odio le pills (Yeah), mi fanno andare bad

Sto pensando a fat stacks, tutti dentro la mia bag (Yeah)

Sento che mi odii perché

Cambio il clima, per questo devo essere coperto (Ah)

Non vado regular come Sad (Uoh)

Più divento ricco, più sono depresso (Uoh)

E non potevo restare con le mani in mano

Quello che ho preso devo moltiplicarlo (Ah)

Mi muovo fast, non penso al traffico (Ah)

Non sono comico, non sono simpatico (Ah)

Ne prendo quattro, dopo ansimo (Ah)

Se lei è wet, io sono fradicio, mhm (Ah)

Sai che arrivo carico, lei è una bad, lei è una boujee (Uah)

Non mi frega un cazzo di chi è il rookie dell’anno (Ah)

Cento K ora e cambio Stato (Ah)

Lei diventa wet, wet, wet, lei diventa wet (Wet)

Ho preso da solo (Solo)

Le piace che faccio cash tutto il giorno

Ah, lean, tu quanta ne vuoi? (Ah)

Se vuoi Kelly, se vuoi Molly (On God)

Ne ho prese ancora, bae, I’m sorry (I’m sorry)

Dovrei ascoltare Tony (Ah)

Più mi si scava la face, più lei diventa wet

Ho occhi addosso dentro il club

A-Ansia addosso, double cup

White, però dovevo essere black

Fottendo modelle da prima del rap

Oro giallo addosso che sembra una crêpe

Ketamina in corpo, non leggo i DM