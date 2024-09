Con “Cerchio” Tony Boy mostra il suo lato più trap. Il nuovo singolo è disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 27 settembre. Un pezzo potente, con un ritornello ipnotico che resta in testa e che, con la sua energia, attraversa il corpo come solo la potenza di una scossa ha la capacità di fare.

L’artista apre il 2024 collaborando a “Moon” con AVA e Capo Plaza, brano certificato oro, a cui segue album “Nostalgia(export)” uscito a febbraio 2024. Negli scorsi mesi ha pubblicato i singoli “Leanin’”, “Respiro” e “Il Tempo Cura”. L’artista ha inoltre recentemente calcato il palco dell’Arena di Verona per i Radio Zeta Future Hits Live 2024, ed è stato premiato ai TIM Music Awards per il disco d’oro dell’album “Nostalgia (export)”.

A seguire audio, testo e significato della canzone “Cerchio”.

Ecco il testo di “Cerchio” di Tony Boy.

Ho quello che cerchi (Ah, ah, ah), quello che chiedi (Quello che chie’)

Ho quello che cerchi (Quello che ce’), quello che chiedi (Quello che, ah)

A-A-Audi, faccio un cerchio (Audi, faccio un ce’), faccio i cerchi (Ah, ah)

Moshpit ai concerti (Ah, ah), faccio un cerchio (Ah, ah)

Fumo, faccio un tondo (Faccio, uh), è tutto a posto

Contatti in tutto il globo (In tutto il globo), come un Glovo (Come un Glovo)

Fo-foto di nascosto (Di nascosto), ma mi accorgo (Ma mi accorgo)

Con lei faccio colpo (Colpo) o faccio un colpo (O faccio un)

Con tutti questi schermi qui c’ho quasi un mal di testa (Ah, ah, ah)

Con tutta questa aura trasformiamo tutto in festa (Con tutta questa aura, ah)

Tutti quanti a messa, entro con lei tutta messa (Ah, tutta quanta messa)

Scendo giù dal jet, salgo dirеtto sul Benz (Ah)

Ho quello che cеrchi, quello che chiedi (Ho, ho)

Ho quello che cerchi (Ho, ho), quello che chiedi (Ah, ah)

A-A-Audi faccio un cerchio, faccio i cerchi (Ah, ah, ah, ah)

Moshpit ai concerti, faccio un cerchio (Ah, ah, ah, ah)

Pensi che sia lazy? (Che sia lazy?) Siete dei lesi (Siete dei)

Nel trip che faccio runnin’ (Che faccio, ah), che faccio rally (Che faccio sport)

Anni che faccio danni (Ah), che faccio meglio

Anni che faccio in giorni il tuo stipendio (Trap, trap, trap, trap)

Ho quello che cerchi (Ah, ah, ah), quello che chiedi (Ah, ah)

Ho quello che cerchi (Ah), quello che chiedi (Quello che, ah)

A-A-Audi faccio un cerchio (Audi, faccio un ce’), faccio i cerchi (Ah, ah)

Moshpit ai concerti, faccio un cerchio (Faccio un)

Fumo, faccio un tondo (Ah, ah), è tutto a posto (Ah, ah)

Contatti in tutto il globo (Ah, okay), come un Glovo (Come un Glovo)

Fo-foto di nascosto (Faccio un cerchio), ma mi accorgo (Faccio)

Con lei faccio colpo (Faccio un cerchio) o faccio un colpo (Faccio)

SadTurs

What up, Brige, who got the biz?

E-E –

¿E-E-Ey, Wairaki, que tal loco?