“Nasty” è una canzone di Tinashe pubblicata il 12 aprile 2024 tramite la sua etichetta discografica indipendente, Tinashe Music Inc. e Nice Life Recording Company, e diventata virale su TikTok proprio in questi giorni. Ai tempi. l’uscita del brano ha coinciso con la sua esibizione al Coachella Valley Music & Arts Festival del 2024. È stata scritta da Tinashe e Ricky Reed e prodotta da Zack Sekoff insieme a Reed. Si tratta di una traccia da club R&B uptempo che contiene elementi di electro e trap. “Nasty” ha debuttato al numero 90 nella Billboard Hot 100 nel giugno 2024, diventando la quinta hit di Tinashe e la prima canzone solista in classifica come artista indipendente. A seguire potete leggere testo, traduzione e significato.

I been a nasty girl, nasty

I been a nasty girl, nasty

I been a nasty girl, nasty

I been a nasty, nasty, nasty

Is somebody gonna match my freak?

Is somebody gonna match my freak?

Is somebody gonna match my nasty?

I got stamina, they say I’m a athlete

Is somebody gonna match my freak?

Need somebody with a good technique

Is somebody gonna match my nasty?

Pillow talking got my throat raspy

If you keep up with me

I’ll keep on coming back

If you do it too good

I’m gonna get attached

‘Cause it feels like heaven when it hurts so bad

Baby, put it on me

I like it just like that

Just like that

I been a nasty girl, nasty

I been a nasty girl, nasty (just like that)

I been a nasty girl, nasty

I been a nasty, nasty, nasty (I like it just like that)

I been a nasty girl, nasty

I been a nasty girl, nasty (just like that)

I been a nasty girl, nasty

I been a nasty, nasty, nasty

Big time, pull up, make a scene

Party’s lame, no vibe, we can leave

Shotgun, my thighs on the seat

I ain’t got nothing underneath

Looks like, you ‘bout to spend the night

Looks like, I’m ‘bout to change your life

Wife type, he’s staying for the week

So I might just let him pay the lease

If you keep up with me

I’ll keep on coming back

If you do it too good

I’m gonna get attached

‘Cause it feels like heaven when it hurts so bad

Baby, put it on me

I like it just like that

Just like that

I been a nasty girl, nasty

I been a nasty girl, nasty (just like that)

I been a nasty girl, nasty

I been a nasty, nasty, nasty (I like it just like that)

I been a nasty girl, nasty

I been a nasty girl, nasty (just like that)

I been a nasty girl, nasty

I been a nasty, nasty, nasty

If you keep up with me

I’ll keep on coming back

If you do it too good

I’m gonna get attached

‘Cause it feels like heaven when it hurts so bad

Baby, put it on me

I like it just like that

Just like that