Divido cose è una canzone di Night Skinny feat. Kid Yugi e Paky tratta dall’album “Containers”, uscito l’11 ottobre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato del pezzo.

Ecco il testo di “Divido cose” di Night Skinny feat. Kid Yugi e Paky.

Yeah

Divido dosi, divido cose, divido bucks

Divido soldi, divido torte, divido droga

Nelle notti divido corpi, questioni di vita e di morte

Divido i costi

Divido dosi, divido cose, divido bucks

Divido soldi, divido torte, divido droga

Nelle notti divido corpi, questioni di vita e di morte

Divido i costi

Open my bara dorata

Il mio amico ha messo incinta una puttana dr0gata

Ho la faccia intostata, yo

Dieci grammi in due, facciamo mezza serata

Torno pieno di tagli, costo come un Fontana

Non mi sforzo ad inventare, questa merda è spontanea

Entra liquida in padella ed esce mezza scottata

C’è qualcosa nel fornetto, ma non è una crostata

Prendevo soldi da tutti, ma non era crowdfunding

Droghe pesanti, Trainspotting, droghe leggеri, Giamaica

Botte giganti per l’iPhone, grandi pеrsino per l’iPad

Sto dalle sei con la bava, per la biava, un cane che sbraita

Coi terroni a Rozzano o coi terroni a Massafra

Divido dosi, divido cose, divido bucks

Divido soldi, divido torte, divido droga

Nelle notti divido corpi, questioni di vita e di morte

Divido i costi (Ah)

Divido dosi, divido cose, divido bucks

Divido soldi, divido torte, divido droga

Nelle notti divido corpi, questioni di vita e di morte (Ah, ah)

Divido i costi (Ah)

Divido buste, Aulin e Brufen

Così da me diventan due, guadagno di più e

Uno le pesa, uno le chiude, non si apre

Dammi un SH oppure un booster

È il numero due, le finisco tutte

Stronzo, senti come pompa il sub

L’ho pompata al Sud

Terroni sopra ad un SUV, Optional Full

Non pago il lavoro a uno shooter, uno sconosciuto

Cugi ti fa bello, un bijou

Mentre sono a fare uno shooting, ah

Paky, Skinny e Kid Yugi, bro

Stavamo buttati per strada

Mentre giocavi a Yu-Gi-Oh!

Da Rozzano fino a Massafra

Non è mai stata acqua passata

Di te si parlerà al passato

Di quanto eri forte e bravo

Di quanti eri un bravo ragazzo

Divido dosi, divido cose, divido bucks

Divido soldi, divido torte, divido droga

Nelle notti divido corpi, questioni di vita e di morte

Divido i costi (Ah)

Divido dosi, divido cose, divido bucks

Divido soldi, divido torte, divido droga

Nelle notti divido corpi, questioni di vita e di morte (Ah, ah)

Divido i costi (Ah)