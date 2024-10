Tessera sanitaria è una canzone di Night Skinny feat. Nerissima Serpe & Papa V tratta dall’album “Containers“, disponibile da venerdì 11 ottobre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “TESSERA SANITARIA”.

Ecco il testo di “Tessera sanitaria” di Night Skinny feat. Nerissima Serpe e Papa V.

Sono l’Apache, Tevez, gioco al Buenos Aires

Se ti fumi questa roba poi ti tremano le gambe

I miei slimes, samurai, c’hanno in mano quattro sciabole

Nella stanza qua non nevica, c’è grandine

Dal tetto esce la muffa, dal piatto quindi grandina

Mio fratello non la tocca, fuma, poi la traffica

Dieci K tutti dieci dentro un cardigan

Volo dritto a Marsala, non mi sento più la faccia

Ho un problema, sto tranquillo con la cinta in coccodrillo

Seduto sopra il timbro, si alza il mio dominio

Ho cose a cui pensare, i capelli non li tingo

Pelle sempre scura, sembro di Santo Domingo

Abbasso il finestrino, esce il fumo, entra l’aria

In tasca ho quattro pezzi e la tessеra sanitaria

In bocca ho le parole per comprarmi un’altra casa

Ho pеrso dieci chili e non mi sono messo a dieta

Pesa, dopo imbusta per una busta

‘Sta puttana la riempiamo tutta

I soldi nella borsa, la borsa pesa un palo

Due fighe nella torta ma non è il mio compleanno

E dalle due botte che diventi simpatica

Da sempre conto soldi e non so la matematica

Mio fratello parla poco, quando parla poi sbiascica

È mafia slime, non è merda di plastica

Io speravo che riunendoci qui si potesse ragionare, e sono sempre pronto a fare tutto quello che è necessario per trovare una soluzione pacifica a questi problemi

Il mio flow, lo sai bene, che se vuole poi ti caria

Il grammetto appostato sulla tessera sanitaria

Gamberetto nel bicchiere, vedi doppio la cubana

Ho un cohiba nella giacca, sto con Ivan nella Jaguar

Tutto ciò, Mafia Slime, se si viaggia ho la Rimowa

La tua tipa sta da sola, nella figa ha la ricotta

La mia voglia, la mia fame, giuro che non l’ho rimossa

Se perdiamo zero a tre ci toccherà la rimonta

Nerissima, ho la troia che mi chiama da una via

Ha il ragazzo che scraccava, è nato un figlio a sette dita

Questa roba è ABC, nell’Airbnb fa la cattiva

A comprare nuovo Rolex io ci vado con la Fiat (Punto)

Sto fumando tanto ultimamente

Tessera sanitaria nella mia tasca

Evito il piatto caldo tra questa gente

Tocco il lampadario, tutto il cocco non vi basta

Sto fumando tanto ultimamente

Tessera sanitaria nella mia tasca

Evito il piatto caldo tra questa gente

Tocco il lampadario, tutto il cocco non vi basta

Rolex, Daytona, sul mio polso segna l’ora

Niente mi sfiora, l’ho rifatto e sembra nuova

“Fai il bravo e studia a scuola” diceva sempre mamma

Ho fatto dodic’anni e ho venduto la prima canna

Faccio soldi, conto soldi, spendo soldi tutto il giorno

Lei ha la faccia da film porno, io ci ho fatto un video porno

Fermo il tempo quando parlo, il lavandino in oro giallo

Ostriche e champagne, alzo la cresta come un gallo

Pago tutto cash, non faccio brutta figura

Fanculo alle tasse, quella merda è spazzatura

Tutta dura, mangia poco, poverina, ha il mal di pancia

Sono una persona vuota con le crisi d’astinenza

Sto fumando tanto ultimamente

Tessera sanitaria nella mia tasca

Evito il piatto caldo tra questa gente

Tocco il lampadario, tutto il cocco non vi basta

Sto fumando tanto ultimamente

Tessera sanitaria nella mia tasca

Evito il piatto caldo tra questa gente

Tocco il lampadario, tutto il cocco non vi basta