“Big Sleep” è una canzone di The Weeknd, annunciata il 18 ottobre 2021, con un estratto mostrato in un post di Instagram sul suo tour After Hours Till Dawn.

The Weeknd ha poi confermato che questa traccia sarebbe presente nel suo ultimo album, Hurry Up Tomorrow, in un’intervista con Variety in cui cita il campione della traccia, “(Theme From) Midnight Express (Instrumental)” come la sua “influenza” sull’album. Nel brano è presente la collaborazione con Giorgio Moroder.

Leggi il testo di Big Sleep di The Weeknd feat. Giorgio Moroder.

La, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la

La-la, la-la, la-la

You know I love it when you’re angry

I’m looking at you like

No, no, no, no, no

As I make you go

I don’t want you to go away

I fucked it, I fucked it

Well, you used up your borrowed life

And you wasted your borrowed time

Big sleep, big sleep

Well, you barely put up a fight

Ready for the forever night

Big sleep, big sleep, oh

Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Now I lay me down to sleep

Pray the Lord my soul to keep

Angels watch me through the night

Wake me up with light

Oh, oh-oh-oh, oh

Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh, oh

Soul resurrecting

As He comes to life, oh

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh