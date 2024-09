Traduzione in italiano, testo e significato della canzone “Dancing in the flames” di The Weeknd su una relazione che sfida i confini del rischio e del pericolo

Dancing in the flames, The Weeknd: testo, traduzione in italiano e significato della canzone

The Weeknd ha dato finalmente il via al nuovo album con “Dancing in the Flames”, il primo singolo estratto da “Hurry Up Tomorrow”, fuori oggi in digitale e in radio, accompagnato dal video musicale.

Realizzato dal regista Anton Tammi e dal direttore della fotografia Erik Henrikkson, il video di “Dancing in the Flames” è stato girato in 4K interamente su iPhone, grazie all’ultimo modello iPhone 16 Pro. Un dietro le quinte del video è stato presentato durante l’evento Apple “It’s Glowtime”, svelandone l’atmosfera cinematografica e surreale.

Il prossimo album “Hurry Up Tomorrow” si prefigura come il capitolo finale dell’acclamata trilogia di The Weeknd, insieme a “Dawn FM” (disco di platino in Italia) e “After Hours” (triplo disco di platino in Italia), nonché come la testimonianza decisiva della sua evoluzione artistica e musicale, incapsulando temi esistenziali e autoreferenziali che hanno catturato l’immaginazione dei fan. L’annuncio del nome del progetto è avvenuto tramite una spettacolare flotta di 150 droni davanti a oltre 70.000 fan, a conclusione dell’evento sold out di The Weekend a San Paolo tenutosi il 7 settembre. I fan di tutto il mondo si sono sintonizzati – lo show era infatti trasmesso in streaming in esclusiva su YouTube – per assistere a un concerto unico che ha messo in mostra il sound inconfondibile e la presenza scenica elettrizzante di The Weeknd, insieme agli ospiti a sorpresa Playboi Carti e Anitta. Per celebrare lo speciale live sudamericano di una sola notte, è stata proiettata una gigantografia dell’artista sullo storico edificio Farol Santander; inoltre, Abel ha deciso di devolvere il 10% dei proventi netti di tutte le vendite del merch in edizione limitata al Brazilian Soul Fund della BrazilFoundation.

Il testo di Dancing in the flames

(Yeah) Traffic dies while we are racin’ home

Melted lights cover the open road

I hope we make it, ‘cause I’ve been chasin’

Another odyssey, oh I can’t wait to see your face

Crash when we’re switchin’ lanes

My love’s beyond the pain

But if I miss the brake

We’re dancin’ in the flames

It’s indescribable Ooh, yeah “The world can’t heal”, they say on the radio (Oh, no)

So grab the wheel, want you to be in control

We’re dodgin’ headlights and you say, “Hold tight”

Another odyssey, oh (Hey) I can’t wait to see your face

Crash when we’re switchin’ lanes

My love’s beyond the pain

But if I miss the brake

We’re dancin’ in the flames

It’s indescribable Ooh (Indescribable), oh

Ooh Everything’s faded, we barely made it

The fire’s ragin’, but you’re still beautiful

And it’s amazin’, ‘cause I can taste it

Our final odyssey, ooh I can’t (I can’t) wait to see your face (Wait, ha)

Crash when we’re switchin’ lanes

My love’s beyond the pain (Hey)

But if I miss the brake

We’re dancin’ in the flames (Dancin’ in the flames)

So, just have faith (Just have faith in me, baby)

We’ll never be the same (We’ll never, we’ll never be the same, hey)

It’s indescribable Ooh (Indescribable)

Oh, hey

Ooh (Indescribable)

Dancing in the flames, la traduzione in italiano

Ecco la traduzione in italiano di “Dancing in the flames” di The Weeknd.

(Yeah) Il traffico si ferma mentre corriamo a casa

Le luci sciolte coprono la strada aperta

Spero che ce la facciamo, perché ho inseguito

Un’altra odissea, oh Non vedo l’ora di vedere il tuo volto

Schiantarsi mentre cambiamo corsia

Il mio amore va oltre il dolore

Ma se manco il freno

Balleremo tra le fiamme

È indescrivibile Ooh, yeah “Dicono alla radio che il mondo non può guarire” (Oh, no)

Quindi afferra il volante, voglio che tu prenda il controllo

Schiviamo i fari e tu dici, “Tieniti forte”

Un’altra odissea, oh (Hey) Non vedo l’ora di vedere il tuo volto

Schiantarsi mentre cambiamo corsia

Il mio amore va oltre il dolore

Ma se manco il freno

Balleremo tra le fiamme

È indescrivibile Ooh (Indescrivibile), oh

Ooh Tutto è sbiadito, ce l’abbiamo fatta a malapena

Il fuoco infuria, ma sei ancora bellissima

Ed è sorprendente, perché riesco a sentirne il sapore

La nostra ultima odissea, ooh Non vedo (Non vedo) l’ora di vedere il tuo volto (Aspetta, ha)

Schiantarsi mentre cambiamo corsia

Il mio amore va oltre il dolore (Hey)

Ma se manco il freno

Balleremo tra le fiamme (Balleremo tra le fiamme)

Quindi, abbi solo fede (Abbi solo fede in me, baby)

Non saremo mai più gli stessi (Non saremo mai, non saremo mai più gli stessi, hey)

È indescrivibile Ooh (Indescrivibile)

Oh, hey

Ooh (Indescrivibile)

Il significato della canzone Dancing in the flames

“Dancing in the Flames” di The Weeknd parla di un amore intenso e pericoloso, in cui la passione e il rischio sono strettamente intrecciati. Il protagonista si trova in una situazione al limite, dove il desiderio di stare con l’altro supera le difficoltà e il dolore. La metafora delle fiamme rappresenta sia il pericolo che la bellezza di questa relazione, in cui entrambi sono consapevoli del rischio ma scelgono comunque di viverlo fino in fondo.

Il brano inizia descrivendo una corsa spericolata: “Traffic dies while we are racin’ home / Melted lights cover the open road“, un’immagine che suggerisce l’urgenza e la velocità con cui i protagonisti si dirigono verso una destinazione incerta. Nonostante i pericoli, il desiderio di vedersi è più forte: “I can’t wait to see your face / Crash when we’re switchin’ lanes / My love’s beyond the pain“. Qui l’amore viene descritto come qualcosa che va oltre il dolore fisico e le difficoltà della situazione.

La parte “But if I miss the brake / We’re dancin’ in the flames” è centrale per il significato della canzone. Le fiamme simboleggiano il pericolo, ma anche la passione incontrollabile. Anche se rischiano di “bruciarsi”, i protagonisti accettano questo destino, trovando bellezza nell’intensità del loro legame.

Nonostante il caos e la distruzione che li circonda, la bellezza dell’altro rimane inalterata: “Everything’s faded, we barely made it / The fire’s ragin’, but you’re still beautiful“. Qui, il fuoco che infuria rappresenta sia la difficoltà della relazione sia il fatto che, nonostante tutto, il legame emotivo e fisico resta potente e vibrante.

Infine, la canzone chiude con la consapevolezza che questa esperienza li cambierà per sempre: “Just have faith / We’ll never be the same / It’s indescribable“. Anche se il viaggio è pericoloso, l’amore è così profondo e travolgente che li trasformerà per sempre.

In sintesi, “Dancing in the Flames” parla di una relazione che sfida i confini del rischio e del pericolo, mostrando come l’amore possa essere così potente da superare persino la paura di farsi male.