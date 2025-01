Traduzione in italiano, testo e significato di Cry for me di The Weeknd: la difficoltà di accettare la fine di un amore, il rimpianto per ciò che non è stato detto o fatto

Cry for me, The Weeknd: testo, traduzione in italiano e significato della canzone

Cry for me è una canzone di The Weeknd tratta dall’album “Hurry Up Tomorrow” disponibile dal 31 gennaio 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato del pezzo prodotto da Metro Boomin, MIKE DEAN, Erdem Özler & The Weeknd.

Il testo di Cry for me di The Weeknd

Il

Cry for me di The Weeknd, la traduzione in italiano

Amore

Oh, amore Lo sento

Ragazza, rispondi al telefono, non ci posso credere

Sento il mio spirito andarsene piano piano

Mi vedo dall’esterno e non sto respirando

Ah (non sto respirando)

Sto lentamente sanguinando (sanguinando)

Vorrei averti detto tutto quello che provavo (i miei sentimenti)

Spero di aver vissuto con un senso (una ragione)

Ma almeno hai messo su una canzone

Quando me ne sarò andato E spero che tu pianga per me

Come io piango per te

Ogni notte per te

Abbi pietà di me, piccola

Perché ci ho provato con te

Vedevo la mia vita con te

Fino alla fine dei tempi con te

Ora siamo estranei

E spero che tu ancora pianga per me

Come io ho pianto per te

Ogni notte per te

Vivo con questo sorriso, ma non posso più nascondere la verità

Non posso più nascondere la verità

Ragazza, ho pianto per te

Ragazza, ho pianto per te, ooh yeah Non riesco a vedere chiaro

Ho affogato le mie paure

In lacrime di whiskey

Mi sono dissolto

Non ho più paura

La fine è vicina

La folla urlerà

Io mi tappo le orecchie

Per non sentire gli applausi

Perché questo palco mi ha distrutto

Sono rimasto a pezzi per terra

In questa casa di matti (madhouse)

Strano a dirsi, ma sono solo E spero che tu pianga per me

Come io piango per te

Ogni notte per te

Abbi pietà di me, piccola Perché ci ho provato con te

Vedevo la mia vita con te

Fino alla fine dei tempi con te

Ora siamo estranei

E spero che tu ancora pianga per me

Come io ho pianto per te

Ogni notte per te

Vivo con questo sorriso, ma non posso più nascondere la verità (Nascondere la verità)

Non posso più nascondere la verità (Nascondere la verità)

Ragazza, ho pianto per te

Ragazza, ho pianto per te, ooh yeah Ogni volta che parto

È come se mi portasse via un pezzo di me

Mi uccide piano piano (piano piano)

Quando avevo più bisogno di te

Mi hai sempre dato conforto

Ora hai superato tutto (superato me)

Ora stai meglio da sola

Non è un dannato mistero

Me l’hai fatto capire bene

Ora ho trovato il mio posto, piccola

Ho trovato il mio posto E spero che tu pianga per me

Come io piango per te

Ogni notte per te

Abbi pietà di me, piccola Perché ci ho provato con te

Vedevo la mia vita con te

Fino alla fine dei tempi con te

Ora siamo estranei

E spero che tu ancora pianga per me

Come io ho pianto per te

Ogni notte per te

Vivo con questo sorriso, ma non posso più nascondere la verità

Non posso più nascondere la verità

Ragazza, ho pianto per te

Ragazza, ho pianto per te, ooh yeah

Il significato della canzone Cry for me di The Weeknd

Il brano Cry for me di The Weeknd parla di dolore, rimpianti e perdita dopo la fine di una relazione. Il cantante esprime il suo tormento interiore e il senso di vuoto che lo ha lasciato senza respiro:

“I can see myself and I’m not breathing” (Mi vedo dall’esterno e non sto respirando)

C’è il rimpianto per non aver espresso pienamente i suoi sentimenti quando ne aveva l’occasione:

“I wished I had told you all my feelings” (Vorrei averti detto tutto quello che provavo)

Oggi, i due amanti sono diventati estranei, ma lui spera ancora che lei senta la sua mancanza e pianga per lui, proprio come lui soffre per lei ogni notte:

“And I hope you cry for me like I cry for you” (E spero che tu pianga per me come io piango per te)

Il brano descrive anche il tentativo di affogare il dolore nell’alcol:

“I washed my fears with whiskey tears” (Ho affogato le mie paure in lacrime di whiskey)

E il peso della fama e della pressione sociale, rappresentata dalla folla che applaude mentre lui si sente a pezzi:

“The crowd will scream, I block my ears to stop the cheers” (La folla urlerà, io mi tappo le orecchie per non sentire gli applausi)

Alla fine, lui realizza che la ragazza è andata avanti, mentre lui è ancora intrappolato nel dolore:

“Now you’re over me, now you’re better on your own” (Ora hai superato tutto, ora stai meglio da sola)

La canzone racconta la difficoltà di accettare la fine di un amore, il rimpianto per ciò che non è stato detto o fatto, e la speranza che l’altra persona provi ancora qualcosa, anche se ormai sono solo due estranei.