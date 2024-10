Dopo i recenti successi “Dancing in the Flames” e “Timeless” (con Playboi Carti), l’artista pluripremiato e superstar internazionale The Weeknd pubblica oggi in occasione di Halloween l’attesissimo nuovo singolo “São Paulo” in collaborazione con la superstar Anitta, disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal video ufficiale su YouTube.

Il surreale video di “São Paulo”, diretto dal visionario artista francese Freeka Tet, è composto da immagini bizzarre e inquietanti che amplificano l’audace immaginario visivo di The Weeknd, e prende una piega ancor più oscura quando Anitta, che nella storia è incinta, svela un inquietante volto che emerge dal suo ventre.

L’uscita del singolo segue la pubblicazione della live performance di The Weeknd e Anitta a San Paolo, che al momento totalizza già oltre 4 milioni di visualizzazioni. Il concerto sold out di The Weeknd in Brasile, evento unico nel suo genere, è stato trasmesso in streaming in esclusiva su YouTube, dando l’opportunità a milioni di fan di tutto il mondo di assistere ad un incredibile show che ha messo ancora una volta in luce la poliedricità di un artista come Abel. Il ricavato del merchandising dell’evento è andato a beneficio del Brazilian Soul Fund della BrazilFoundation, che sostiene le comunità di San Paolo.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI SAO PAOLO DI THE WEEKND E ANITTA.

Ecco il testo di São Paulo di The Weeknd e Anitta.

Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser

Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser

O novinho me olhou e quis comer minha pepequinha

Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a larissinha

O novinho me olhou e quis comer minha pepequinha

Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a larissinha

Every time I try to run, you put your curse all over me

I surrender at your feet, baby, put it all on me

Every time I try to pray a way, you got me on my knees

I surrender at your feet, baby, put it all on me

I love it when you turn me on

I love it when you turn it on

I love it when you turn me on

So come back in and turn it on

Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser (Turn me on)

(Turn me on) O novinho me olhou e quis comer minha pepequinha

(Turn me on) Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a larissinha

(Turn me on) O novinho me olhou e quis comer minha pepequinha

Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a larissinha (Turn me on)

Bota na boca, bota na cara

Bota na boca, bota na cara

Bota na boca, bota na cara

Bota na boca, bota na cara

Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser

Baby, ride me to the darkness of the night

Kill me softly like you want me euthanized, oh yeah

Hot like risin’ sun, burnin’ everything she touch

She don’t even want your money, came right here with someone else

She’s addicted to the rush, I could never get enough

She desensitized to money, need to pay with something else

Baby, you turn me on

Baby, you turn me on

Baby, you turn me on

Girl, you turn me on

[Refrain: The Weeknd]

Hit it from the back, she louder than two sold-out nights

I think she fell in love, she said she trusts me with her life, oh

Hot like risin’ sun, burnin’ everything she touch

She don’t even want your money, came right here with someone else

She’s addicted to the rush, I could never get enough

She desensitized to money, need to pay with something else

Baby, you turn me on

Baby, you turn me on

Baby, you turn me on

Girl, you turn me on

Hit it from the back, she louder than two sold-out nights

I think she fell in love, she said she trusts me with her life, oh

Hot like risin’ sun, burnin’ everything she touch

She don’t even want your money, came right here with someone else

She’s addicted to the rush, I could never get enough (Bota na boca, bota na cara, bota na boca, bota na cara)

She desensitized to money, need to pay with something else

Baby, you turn me on (I love it when you turn me on)

I love it when you turn me on (I love the way you turn me on)

See how you turn me on? (I love it when you turn me on)

I love the way you turn me on, oh (So now I gotta turn it on)

Oh baby

Oh, oh

Oh, oh

Oh, oh

Oh, oh, oh

Take it easy, easy on me (Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser)

Take it easy, easy on me, oh (Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser)

Take it easy, easy on me

Oh, oh, oh

Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser

Bota na boca, bota na cara, bota na boca, bota na cara

Bota na boca, bota na cara

Bota na boca, bota na cara

Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser