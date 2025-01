Same old song è il brano che anticipa il nuovo disco dei The Lumineeers. Il duo folk indie statunitense (composto da Wesley Schultz e Jeremiah Fraites) pubblicherà il disco di 11 tracce il 14 febbraio tramite Dualtone, dopo “Brightside” del 2022:

“Automatic” è stato registrato in meno di un mese, con Schultz che ha affermato che il progetto sembra “molto di quest’epoca”. Fraites ha detto che c’è “un palpabile senso di connessione tra Wes e me” nell’LP, aggiungendo: “C’è molto amore in questo disco”.

La coppia ha co-prodotto l’album insieme a David Baron e Simone Felice, dopo essere stata ispirata dal documentario sui Beatles del 2021 di Peter Jackson, Get Back.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “SAME OLD SONG” DEI THE LUMINEERS.

Ecco il testo di “Same Old Song” dei The Lumineers.

Hey Mama would you pay my rent

Would you let me crash in your basement

Cause anyone of us could make it big or could end up dead on the pavement

And if i was to die

If the plane went down and you survived

You ever wondered what your parents meant when they told you grandma’s in heaven

Cause i don’t feel it like i did back then in a black sedan of depression

And everyone’s alright i could not afford to see the light

I don’t know what’s wrong with me I killed the mood so naturally thе guest’s begin to make mе feel alone

Same old song

We sing the same old song

We sing the same old same sad song

In the braille where the top is black like a starving mouth for the answer

You said the boulevard was not that bad and they jacked the van with the instruments

In the broad daylight they popped the trunk and left the keys behind

The cops pretend to care

I’ll never see my mom’s guitar again

I don’t know what’s wrong with me I killed the mood so naturally the guest’s begin to make me feel alone

The party has been done for hours

I’m laying on bathroom tile spilling all my guts below the throne

Same old song

We sing the same old song

We sing the same old same sad song

Same old song

We sing the same old song

We sing the same old same sad song