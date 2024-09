Prodotta dai The Chainsmokers con Kim Petras, Don’t Lie è un pezzo immediato nella sua costruzione con un ritornello perfettamente radiofonico. Potete ascoltarlo qui sotto, a seguire, testo, traduzione in italiano e significato del brano.

Ecco il testo della canzone “Don’t Lie”.

Picture you and me alone (Da-da-da, da-da-dah)

That’s the feeling that I want (Da-da-da, da-da-dah)

Baby, you’re the only one (Da-da-da, da-da-dah)

Let me show you how it’s done (Da-da-da, da-da-dah)

Da, da, da

Da-da-da, da-da-dah

Da, da, da

Da-da-da, da-da-dah

Picture you and me alone (Da-da-da, da-da-dah)

That’s the feeling that I want (Da-da-da, da-da-dah)

Baby, you’re the only one (Da-da-da, da-da-dah)

Let me show you how it’s done (Da-da-da, da-da-dah)

Da, da, da

Da-da-da, da-da-dah

Da, da, da

Da-da-da-da-da-dah

Da-da-da, da-da-dah

Not wasting help

On my body I need someone else

Stuck in the lobby of A1 hotel

You’re looking at me like you know me well

Oh-oh-oh-oh

Don’t lie, don’t lie

I know you see me when you close your eyes

Make you believe it baby, let me try

The things you got me doing in your mind

You’re mine, you’re mine, babe

Picture you and me alone (Da-da-da, da-da-dah)

That’s the feeling that I want (Da-da-da, da-da-dah)

Baby, you’re the only one (Da-da-da, da-da-dah)

Let me show you how it’s done (Da-da-da, da-da-dah)

Picture you and me alone (Da-da-da, da-da-dah)

That’s the feeling that I want (Da-da-da, da-da-dah)

Baby, you’re the only one (Da-da-da, da-da-dah)

Let me show you how it’s done (Da-da-da, da-da-dah)

Da, da, da

Da-da-da, da-da-dah

Da, da, da

Da-da-da, da-da-dah

You should be mine right now (Da-da-da, da-da-dah)

It’s not hard to reach out (Da-da-da, da-da-dah)

Won’t you let me there somehow (Da-da-da, da-da-dah)

You should be mine right now (Da-da-da, da-da-dah)