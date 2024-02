Happier è una canzone di The Blessed Madonna feat. Clementine Douglas. Il pezzo presenta e racchiude ritmi e sound allegri abbinati a testi che raccontano una storia di lasciarsi andare e desiderare il meglio per un amore precedente e finito. La canzone esplora le complessità dell’andare avanti e il desiderio disinteressato per la felicità del suo ex partner, con un’atmosfera ballabile. È un inno agrodolce che sposa l’energia della musica dance con la profondità emotiva dell’amore perduto.

Il testo in inglese di “Happier”:

Lately I can’t get no rest

Know I didn’t give you my best

Tried my hardest to forget

Still ain’t over you yet

Do you ever wonder about me

When it’s late at night and you’re lonely?

I’ve been thinking about your body

I remember when you were mine

I hope you’re happier

Hope you’re happy now, truly

I hope you’re happier

Hope you’re happy now, without me

Oh

I hope you’re happier

Oh

I hope you’re happier

I know I filled your head with doubt

So you didn’t stick around

I said I’d never let you down

Never let you down

Do you ever wonder about me

When it’s late at night and you’re lonely?

I’ve been thinking about your body

I remember when you were mine

I hope you’re happier

Hope you’re happy now, truly

I hope you’re happier

Hope you’re happy now, without me

Oh

I hope you’re happier

Oh

I hope you’re happier

Oh

Oh

Oh

I hope you’re happier, happier, happier

I hope you’re happier

Hope you’re happy now, truly

I hope you’re happier

Hope you’re happy now, without me

Oh

I hope you’re happier

Oh

I hope you’re happier, happier, happier

Oh