Posto mio è la seconda traccia del disco “Casa Gospel” nato dalla collaborazione tra Thasup e Mara Sattei. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato della canzone.

Sopra un monte cerco un posto mio

Tra le lacrime e altitudine

Come un’eco, un urlo dentro io

E dice: “Chiudi gli occhi, è semplice”

Io sono sola, ma tu sei con me

Io sono sola, ma tu sei con me

Sotto pioggia di lacrime, freddo intorno che c’è

Piove cielo innevato e poi so dirti il mondo dove muore

Non c’è un posto per piangere, neanche dentro di me

Sotto tremo e nell’alba io ti vedo altrove

E nell’alba io ti vedo altrove (Yeah, yeah)

È già da un po’ qui che non risorge il sole

Io che ho visto la tempesta vorrеi stare altrove

Lontano da questе persone

Lontano dal mio stesso umore

Non c’è un momento in cui vorrei stare nella città

Passerà, passerà

Tutto quello che non mi fa più stare tra’

Passerà, passerà

Passerà, passerà

Io che ci ho creduto anche alle tue verità

Passerà, passerà

So-, sopra un monte cerco un posto mio, yeah

Tra le lacrime e altitudine

Come un’eco, un urlo dentro io

Che dice: “Chiudi gli occhi, è semplice”, yeah

Io sono sola, ma tu sei con me

Io sono sola, ma tu sei con me

Sotto pioggia di lacrime, freddo intorno che c’è

Piove cielo innevato e poi so dirti il mondo dove muore

Non c’è un posto per piangere, neanche dentro di me

Sotto trema e nell’alba io ti vedo altrove

E nell’alba io ti vedo altrove

Io che ho perso il tempo a guarire al dolore (Passerà, passerà)

Ogni mia ferita che c’ho in fondo al cuore (Passerà, passerà)

Tu che vedi solo il buio nella strada (Cambierà, cambierà)

E sono sicura che poi per l’amore non (Passerà, passerà)

Passerà, passerà

Passerà, passerà

Cambierà, cambierà

Passerà, passerà