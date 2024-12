Come polvere è una canzone di Thasup e Mara Sattei tratta dall’album “Casa Gospel” disponibile da venerdì 13 dicembre 2024. A seguire testo e significato del brano.

Ecco il testo del brano “Come polvere” di Thasup e Mara Sattei.

Yeah

Ho una lista delle cose che

Faccio finta di risolvere

Mi sa che oggi pioverà

Ma non è in lista la luce che è in me

Vedo solo buio in quella via

Chissà se dovrò correre

Ho nella vista troppe cose che

Vorrei eclissar come polvere

“Tic, tac”, scorre e finisce la festa

Mi sa che torno senza di te

“Tic, tac”, ballo in mezzo alla tempesta

Chissà se questa pace con me

Li farò, li farò, ma non intendo il cash

Di slalom, mi stavo, sempre lasciando indietro

Mi riparo, mi riparo, dico le mie preghiere

Per me e per chi mi sta a fianco

Ho una lista delle cose che

Faccio finta di risolvere

Mi sa che oggi pioverà

Ma non è in lista la luce che è in me

Vedo solo buio in quella via

Chissà se dovrò correre

Ho nella vista troppe cose che

Vorrei eclissar come polvere

“Tic, tac”, tra’, chi si muove ma resta

Fermo, pare quasi che il sole non c’è

X, cup, non colmeranno l’assenza

D’istanti non so neanche se sono me

Facevo pensieri, lockato su ieri, no, non sapevo

Come render fieri, come desideri che ti stanno qua

Non penso più a chi eri, prendo un volo a Paris

Mi darà la forza per far sosta, okay

Resterò con mani in mano

Finché quei “perché” non cambieranno

Dubbi da risolvere ‘sta melodia allontana

Mi parla di te proprio come se fosse semplice

Ho una lista delle cose che

Faccio finta di risolvere

Mi sa che oggi pioverà

Ma non è in lista la luce che è in me

Vedo solo buio in quella via

Chissà se dovrò correre

Ho nella vista troppe cose che

Vorrei eclissar come polvere

Ho una lista, ho una lista

Ho una lista, ho una lista