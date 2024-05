Al limite è una canzone di Tedua con il featuring di Tony Boy presente nell’ultimo disco del cantante “La Divina Commedia – Paradiso” uscito il 24 maggio 2024. Qui sotto potete ascoltare il brano prodotto da Dibla, Sick Luke & Jiz, insieme a testo e significato del pezzo.

Clicca qui per vedere il visual video di “Al limite” di Tedua feat. Tony Boy.

Ecco il testo di “Al limite” di Tedua feat. Tony Boy.

Stanotte ho nocche rotte, vedo visioni distorte

Devo tenere aperto l’occhio dietro e contenere dentro l’ego

La mia sorte ha una cintura con le borchie

Una scrittura che fa smorfie

E non mi fotte niente se non è sincero

Ti vorrei, ma sei distante giorni a piedi

Apro le danze, nei miei passi non mi intralciano i serpenti

È facile più a dirsi che a farsi quando finisci per farti

Fuori le sinapsi in quei palazzi grigi

E non è un film chе ti guardi, David Lynch

Io da bambino per Natale come il Grinch

Poi sono divеntato finalmente rich

Fate rappare Vaz Tè il giorno del mio funerale

E se scrivete “R.I.P.”, ricordate: la mia musica rimane qui (Per le strade)

Riflesso allo specchio fin quando non avrò paura di me stesso

Ti cerco, ma adesso mi sento già alle corde come un plettro

Al limite (Tu mi mandi fuori, tu mi mandi, mandi, mandi)

Al limite (Tu mi mandi fuori, tu mi mandi, mandi, mandi)

[Strofa 2: Tony Boy & Tedua]

Stanotte la vivo come se questa è l’ultima notte

Guance rosse, nocche rotte, labbra pure, occhiaie gonfie

Più volte noti i miei errori che tu fai più volte

Non bastano le parole, se c’è un limite, c’è un oltre

Non mi apro, ah, più molto, non trusto più le persone

Mi hai visto stare in silenzio, non sprecare più parole per te

Fare capriole, consumarci tutte le ore

Come in un motel ad ore, cicatrici col tuo nome

Se c’è un limite, lo supero, taglio chi ho a fianco da chi dubita

La mia bitch gira in casa in Lingerie Orientale

Sguardo vuoto allo specchio, non riuscirai a salvarmi (Tony)

Riflesso allo specchio fin quando non avrò paura di me stesso

Ti cerco, ma adesso mi sento già alle corde come un plettro

Al limite (Tu mi mandi fuori, tu mi mandi, mandi, mandi)

Al limite (Tu mi mandi fuori, tu mi mandi, mandi, mandi)

Al limite

Mandala, Dibla

Yo, Jiz

Sick Luke, Sick Luke