Prodotta da Jiz & Dibla, Kill Bill è una canzone di Tedua presente ne “La Divina Commedia – Paradiso“, disco uscito il 24 maggio 2024. Qui sotto, a seguire, potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Clicca qui per vedere il visual video di “Kill Bill” di Tedua.

Ecco il testo di “Kill Bill” di Tedua.

(Yo)

Ehi (Ah, Tedua)

T-E-D, è il Paradiso, Wild Bandana

Chiedo scusa a mia madre se son stato per le strade (Scusami, ma’)

Anche se guidi una Ferrari, è così facile sbandare

Da quando ero teen, fanno “bang, bang” alla Buffalo Bill

Come Jackie Chan, kung fu, Bruce Lee, Lee, Kill Bill, Kill Bill

I miei ragazzi in zona sono ancora in mezzo ai guai

Viene da Barcellona questo pacco con il dry

Tedua, non fottere adesso, perché per la scena io sono nel prime, yeah

Los Angeles su un Escalade nera coi LED red, baby

Non chiedere, dimmi che sei disposta a pеrdere

Da quando ero teen rollo la weed

Vеngo da un blocco famoso al TG

Lei la mia queen, gira in Louis V

Con le paillettes, perché è sex appeal

Io con i miei soci abbiamo gli occhi bordeaux, oh-oh, oh-oh

Viviamo in una favola ambientata nel Bronx, oh-oh, oh-oh (Tedua)

Homie, senti il countdown, “tic-tac”, tornano a fare il gioco della sedia da quest’anno

Forse non lo sanno, vivo come fosse ogni giorno il compleanno

Piedi nel fango, Billy the Kid quando bevo, Billy Elliot quando ballo

Babbo, ti faccio a pezzi e non hai pezzi di ricambio

Da quando ero teen dentro la giungla a caccia di MC, eh

Nuove baguettes, sembra uno star gate, sono Buzz Lightyear, Crocodile Dundee

Stasera, baby, stai con me, tu lo sai perché

No, non c’era una chance, però sono sempre al top

Da quando ero teen rollo la weed

Vengo da un blocco famoso al TG

Lei la mia queen, gira in Louis V

Con le paillettes, perché è sex appeal

Io con i miei soci abbiamo gli occhi bordeaux, oh-oh, oh-oh

Viviamo in una favola ambientata nel Bronx, oh-oh, oh-oh

Yeah, yeah, yeah

Big up al mio brother, brother Tedua (Sì)

Questa è il Raggasonico Babaman aka the Irieman aka Staminadaddy

Ahahahahah