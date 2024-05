Jolly Roger è una canzone di Tedua feat. IZI, Bresh, Disme e Vaz Tè tratta dall’ultimo disco del cantante, “La Divina Commedia – Paradiso”, disponibile dal 24 maggio 2024. A seguire potete ascoltare il brano e leggere testo e significato del pezzo. Alla produzione troviamo Shune.

Deal with me tonight

Ho salito le scale del paradiso

Che cade nel paradiso fiscale

Deal with me tonight

Ho conosciuto mio padre (Ehi, Tedua, senti)

Mi mancava un pezzo, ma adesso che l’ho rimesso non sto male

Ho portato un etto a Diego sul letto di un ospedale

Ehi, man, sono flashback, ricordi, Ray Charles, tu suoni in playback

Dio non vede senza lenti perché ha perso la diottria

La magia degli anni Venti, sembra vera ogni bugia

Nella città fantasma il dramma è già in vetrina

Ma qui nulla che cambia, è tutto come prima

Sotto i portici, sotto gli occhiali i vortici

Tra i commensali ospiti che si mettono comodi

Alla mia tavola non c’è nеssuno che mi infama

Drilliguria, Wild Bandana, non torneremo povеri

Ho le mani sporche di sangue

E non riesco a stare distante

Dai problemi della mia vita

Le abitudini della gente

Non so cosa farò da grande

Lo saprò da una cartomante

Mi vedrai su una cartolina

Perché la mia storia continua

Sono sparito, non starò più nei dintorni

Farmaci per non provare più emozioni forti

Calmaci, in mente ho bellissimi ricordi

Che dimenticherò sempre, resterò con i peggiori

Ti ascolti questa roba e mi dici che ti rispecchi

Ti spacchi con la droga e penso che non ti rispetti

Se vuoi un consiglio, smettila, non serve a niente

È solamente un’idea pessima, soli sempre sorridenti

Alla roulette russa non c’è numero vincente

Per ogni cosa persa ce n’è un’altra che si ottiene

Vuoi avere il mondo nella tasca e tutto quello che contiene

Ho le mani sporche di sangue

E non riesco a stare distante

Dai problemi della mia vita

Le abitudini della gente

Non so cosa farò da grande

Lo saprò da una cartomante

Mi vedrai su una cartolina

Perché la mia storia continua

Ho odiato tutta la mia vita pure quando amavo, perché non ho

Capito nulla e questa giungla ti dà il peggio che può

Cammino a Genova, portavo il fumo a scuola

Dentro lo zaino un cambio, un mille, un iPhone

Sulla rotta per la cima l’aria fredda che mi sale

Mordimi sul collo, tieni il corpo mentre cade

La mia giacca tutta sporca, anche stanotte luna storta

Neve fredda in bocca è tutto quello che rimane

Entro nel mio Eden, ma non ci resto forever

Freno ai cento all’ora, ma la cinta non mi tiene

La mia ombra non si scolla sopra il marciapiede

Jolly Roger sulle vele perché sono genovese

Ho le mani sporche di sangue

E non riesco a stare distante

Dai problemi della mia vita

Le abitudini della gente

Non so cosa farò da grande

Lo saprò da una cartomante

Mi vedrai su una cartolina

Perché la mia storia continua

Continua, continua

No, no, no, no, no

No, no, no, no, no, no, no

Sono sempre in apatia, non ho nuovi amici, ho nuove storie

E non basta una poesia per spiegarti il peggio delle cose

Tratta ‘sti diecimila come se fossero un milione

Vorrei buttarmi via, puoi chiamarla anche “autodistruzione”, azione

Giuro che io avevo un’altra intenzione

Leggo frasi a caso sul governo, perdo le chiavi della suite d’albergo

Perdo il conto dei piani mentre sto salendo

Non ci vedremo manco se tornassi indietro

Nuovi fantasmi riesplosi in sedici passi

Hanno modi per reincarnarsi e favori da ricambiarsi, prego

Quante vite che ho vissuto, ma ora sono in paradiso, yeah-eh

Ho vissuto la mia fine, ma ora sono in paradiso, no, no, no, no

Lancio la mia pietra, sono salvo, ma chi l’ha deciso?

Perdonami, Dio, Dio