Mare calmo è una canzone di Tedua presente nel disco “La Divina Commedia – Paradiso” disponibile dal 24 maggio 2024. Il brano è prodotto da Dibla & Jiz. Qui sotto potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.

Clicca qui per vedere il visual video di “Mare calmo” di Tedua.

Ecco il testo di Mare Calmo di Tedua.

Ti ho guardata mentre andavo via

Nei sacchetti avevo pure l’anima

Che pesava quanto una bugia con te

E il mare calmo non fa esperto un marinaio, ma

Gettiamo l’ancora se ancora litighiamo

E stare fermi non è pace ma una tregua, dai

C’è più di un porto sulla strada del ritorno

Seguirò le insicurezze che ci rendono così distanti

Come quella volta quando hai sbagliato stazione

Torno indietro a prenderti, ma, no, non hai ragione

Non dirmi che te ne vai

Sono le sei, tu che fai?

Casomai dovessi trovar chiuso quel portone

Sotto lo zerbino ti ho lasciato il mio doppionе

Mi chiederai se potrai

Starе da me, ma lo sai

Riprovarci ancora sembra un tuffo nel passato

Oggi volto pagina che ciò che è stato è stato

Sento i tuoi passi sulle scale dell’ora in cui fai ritorno

A volte sto dormendo, porti un senso a mezzogiorno

Con un cappello storto ed un ombrello rotto

Sotto un’alluvione mi presento da te in torto

Il vento piega i libri dentro la bottega con un soffio

Nessuno spiega quale sia il motivo per cui soffro

Ubriacarsi di parole finché il sole viene a scaldarci

Ancora quel timore che domani sia troppo tardi

Vedi gli angeli dei canti dentro a un calice di Chianti

Il mare che lì piange ha coralli su cui ti schianti

Continuiamo a ghostarci e incolparci, vorrei scordarti, ma

Tra i rumori del mercato sento solo te che mi chiami

Non dirmi che te ne vai

Sono le sei, tu che fai?

Casomai dovessi trovar chiuso quel portone

Sotto lo zerbino ti ho lasciato il mio doppione

Mi chiederai se potrai

Stare da me, ma lo sai

Riprovarci ancora sembra un tuffo nel passato

Oggi volto pagina che ciò che è stato è stato