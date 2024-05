Paradiso II è un brano di Tedua presente nell’album “La Divina Commedia – Paradiso” disponibile da venerdì 24 maggio 2024. Potete ascoltare il brano – prodotto da Dibla & Jiz – a seguire, insieme a testo e significato del pezzo.

Clicca qui per vedere il visual video di “Paradiso II” di Tedua.

Il testo di Paradiso II

Ecco il testo di “Paradiso II” di Tedua.

Ehi, Tedua

Il Paradiso, T-E-D

Quando ti parlo, guardami negli occhi

Quando mi incazzo, calma tu i miei fuochi

Un ragazzo sulle scale che fa i traslochi

Le cose che non saprai mai di me

Ho dato tanto, ma non te ne accorgi

Urlato, pianto e fatto brutti sogni

Mi chiedo perché ti nascondi dietro

Retoriche, frasi da vittime

A volte tu mi chiedi di restare calmo

A volte tu mi tieni come se pesassi un grammo

E verserò del whisky con il rischio di annacquarlo

Mi perdo nei discorsi ogni volta che ti parlo

E poi speravo di salvarmi, riuscire a innamorarmi

E son rimasto solo rincorrendo i miei traguardi

E nella testa drammi, sulla mia pelle tagli

Nella coscienza sbagli in tutti questi anni

Questo paradiso dentro me

Sembra non uscire mai

Vorrei anch’io sapere cosa c’è

Di sbagliato nei miei guai

Sulle ali delle parole, a cavallo dei libri

Davanti a un tabellone tra partenze ed arrivi

Ascensore delle droghe, prenderò gli scalini

Ho ancora cose all’ufficio oggetti smarriti

Dimmi che un’emozione forte, se la senti, la scrivi

O poi la tieni dentro fino a quando non gridi, ah-ah

Non siamo cattivi, in casa casini, diversi obiettivi

Non so mai quando sia il caso di dirti di no, dirti di sì

E non potrai saper tutto di me, non in un club, non in un dì

Questo paradiso dentro me

Sembra non uscire mai

Vorrei anch’io sapere cosa c’è

Di sbagliato nei miei guai

Pa-Pa-Paradiso ciò che meritano i miei

Meritano i miei, meritano i miei

Il significato della canzone Paradiso II

Parte da una serie di bilanci e riflessioni questo brano. Ammette di aver dato tanto, pianto, urlato, avuto incubi.

Ho dato tanto, ma non te ne accorgi

Urlato, pianto e fatto brutti sogni

Mi chiedo perché ti nascondi dietro

Retoriche, frasi da vittime

Sperava e si augurava di potersi innamorare ma sembra essere qualcosa che non riesce ad accadere. E si ritrova in compagnia della sua solitudine a cercare di inseguire e raggiungere i suoi traguardi.

Mi perdo nei discorsi ogni volta che ti parlo

E poi speravo di salvarmi, riuscire a innamorarmi

E son rimasto solo rincorrendo i miei traguardi