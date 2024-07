Stasera Tedua sarà in concerto a Capaccio Paestum in provincia di Salerno con una nuova data del suo tour al Planet Arena dei Templi. I concerti estivi arrivano dopo aver dominato le classifiche Fimi/gfk con “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”, uscito lo scorso 24 maggio, che ha debuttato #1 nella classifica degli album, #1 nella classifica dei cd, vinili e musicassette e #1 anche nella classifica dei singoli più venduti con “Beatrice” feat. Annalisa, certificato disco d’oro.

“Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”, prodotto da Dibla, Jiz, Shune e con la collaborazione in una traccia anche di Sick Luke, completa il progetto discografico di Tedua ed è composto da 8 tracce, di cui 7 inediti ai quali si aggiunge “Parole vuote (La Solitudine)” feat. Capo Plaza, brano uscito a novembre 2023. Oltre a Capo Plaza, sono Annalisa, Angelina Mango, Tony Boy e l’intero collettivo della Drilliguria, formato da Bresh, Izi, Vaz Tè e Disme le collaborazioni presenti nella deluxe che arricchiscono il progetto ciascuno con la propria vocalità e personalità, accompagnando Tedua nel suo viaggio nelle terre del Paradiso.

A seguire potete leggere la scaletta con l’ordine delle canzoni e le informazioni sui biglietti ancora disponibili per la data di sabato 20 luglio 2024.

La scaletta di Tedua a Capaccio Paestum, concerto 20 luglio 2024

Intro La Divina Commedia

Angelo All’inferno

Lo sai

Paradiso Artificiale

Eva

Lo-fi For U

Parole vuote (La solitudine)

Paradiso II

Sangue misto

La legge del più forte

Buste della spesa

Kill Bill

Catrame

Volgare

Red Light

Soffierà

OC (California)

Step by Step

DOPO LE 4

Jolly Roger

Blueface (Vaz Tè cover)

Beatrice

Mare calmo

Lingerie

Hoe

Malamente

Bagagli

Angelo custode

Wasabi 2.0

Dimmi che c’è (thasup cover)

Vertigini

Outro Purgatorio

Sono ancora disponibili biglietti al prezzo di 46 euro (Posto Unico) e 57.50 euro per la zona Pit. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Il concerto inizierà alle 21.